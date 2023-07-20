張家輝胡楓羅蘭被偶遇證親密關係　兩位可愛老人精神奕奕勁精靈

現年91歲的胡楓在圈中人緣極佳，不少紅星都係他的契仔契女，當中包括天王張學友、黎明、天后林憶蓮以及影帝張家輝等，日前就有網民偶遇胡楓與張家輝敍舊，同場還有88歲的羅蘭。該名網民還抓緊機會跟三人合照，並放上社交網跟大家分享她這次幸運遇見明星的經歷。

張家輝是胡楓契仔。(資料圖片)

該網民表示自己吃個飯偶遇三位明星，直言香港遍地是明星，真不是隨便說說的，她當日在半島酒店喝茶就接二連三偶遇了羅蘭、胡楓以及張家輝。她首先遇到了羅蘭，後來張家輝和胡楓爺爺又一起出來了，合照的時候胡楓還特地問她說：「你們和羅蘭姐合照了嗎？」足見他們的關系真的很好。相中可見張家輝打扮十分樸素，而胡楓和羅蘭就精神奕奕，顯得相當精靈，羅蘭更擺晒甫士，是很可愛的老人家。

張家輝與羅蘭曾為胡楓演唱會擔任嘉賓。(資料圖片)

胡楓與羅蘭一向老友，去年11月甚至傳出胡楓在他的個人演唱會後台向羅蘭姐求婚，又指兩人不會去註冊結婚，也不打算擺婚宴，只想一齊共度餘生。當時報道更重溫胡楓與羅蘭「情史」，指修哥自妻子呂詠荷六年前離世後，便和一直單身的羅蘭姐愈走愈近，近年更出雙入對，今次修哥終迎來第二春，五個仔女都悉數到場支持，更稱二人為「神仙眷侶」。消息傳出後，胡楓便澄清有關傳聞純屬「美麗的謠言」。

張家輝與羅蘭都是胡楓演唱會的嘉賓。(資料圖片)

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