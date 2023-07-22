任賢齊伸出援手幫媽媽搬行李推BB車　22年前曾捐款救歌迷一命

台灣男星任賢齊除了唱歌了得之外，他還有一顆善良又樂於助人的心，獲得不少網友讚賞。近日，他更不管自己大明星身份，在上海機場親自上前幫助一位媽媽推嬰兒車，更幫手搬三大箱行李，令該位媽媽相當感動。

任賢齊有一顆善良的心。（任賢齊微博圖片）

因為任賢齊的熱心感動了這位媽媽，所以她就將他熱心助人的一面post上網同大家分享。這位媽媽當日獨自帶兩位小朋友從台北搭飛機到上海，見她帶了3大箱行李，懷中抱有2個月大的嬰兒，還有一架手推嬰兒車，相當辛苦。

任賢齊伸出援手幫助這位媽媽。（小紅書圖片）

獨力一人要照顧這麼多東西，確是辛苦，所以當飛機到達目的地，她正準備拿行李落機時，任賢齊見到她如此辛苦就主動伸出援手幫助，幫她拿行李、推嬰兒車，還同她在轉盤前等待托運行李，最後更直接幫她將3大箱行李搬出入境大廳，連同他自己兩箱行李，一共5大箱，相當熱心助人。這位媽媽表示：「手忙腳亂時有人幫助心裡非常感恩，遇過最熱心的明星，一路上人也很客氣。」可想而知任賢齊私底下確是一位大愛的人。

任賢齊一共搬了５箱行李。（小紅書圖片）

事實上，任賢齊已經不是第一次發揮大愛去幫助人。早前他在遼寧開演唱會時，有一位23歲女歌迷與任賢齊相認，在演唱會上透露自己的性命是他救回來的。因為在該女歌迷一歲時還有先天性心臟病，因為接受他的捐款才能順利做手術，所以她非常感謝對方。另外，在去年騎行的時候，他眼見一位正尋找失蹤兒子的父親，他二話不說將信息上貼到個人社交網站，望透過自己的影響力去幫助這位父親。