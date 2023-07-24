張艾嘉踏入70歲台東擺大壽曬凍齡美貌　富商老公現身獻吻拍拖睇騷

影后張艾嘉拍過過百部電影，兩度獲得香港電影金像獎最佳女主角、又奪過4次台灣金馬獎，涉足導演、編劇、製片，在華人影壇地位舉足輕重。

張艾嘉1976年在第13屆以《碧雲天》獲得「最佳女配角」獎的照片（Facebook@李心潔 Sinje Lee）

日前張艾嘉終於「登七」，身處台東的她獲許多好友與她慶祝大壽。根據傳媒報道，台灣不少藝人名人都有到場慶生，張艾嘉神秘富商老公王靖雄長住香港，日前亦專程抵台為太太慶生，戴上慶生花環之餘更公開獻吻，冧爆張艾嘉，也可見兩人甜蜜。張艾嘉又開心切乳豬及生日蛋糕，可說是被愛包圍。

張艾嘉（VCG）

張艾嘉慶完生後，又立即現身徒弟李心潔演唱會。從現場拍攝圖片可見，張艾嘉雖然戴上口罩，但她精神奕奕，一頭黑色利落短髮，頭上掛墨鏡，身穿白色上衣，絲毫不似70歲的外表。而老公亦在旁與張艾嘉一齊睇騷，出雙入對，實在恩愛。張艾嘉與王靖雄1991年結婚，相愛逾30載依然甜蜜，令人羨慕。

張艾嘉最為香港認識，應該是在《最佳拍檔》中的差婆角色。

早前張艾嘉與鄭文雅、泰廸羅賓、麥嘉、施南生，曾志偉、黃百鳴等一班「新藝城」舊友聚會，張艾嘉風采依然，同71歲的施南生均是聚會中的亮點。70歲張艾嘉可謂「優雅地老去」的成功例子，有網友更大讚她是「女性天花板」。

點擊睇張艾嘉「登七」後同富商老公齊齊睇騷：

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