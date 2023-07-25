陳慧琳預告最快明年在港開騷　透露大仔仲未有叛逆期：冇咁早熟

天后陳慧琳（Kelly）今日（25日）以代言人身份出席保險公司宣傳活動，精心打扮的她大展修長美腿，相當吸睛。雖然已為人妻人母，但狀態依舊，完全不輸時下年輕女明星，而在接受訪問時她就分享獨有保養心得，原來對Kelly來說飲食控制並不是最為重要。

Kelly出席代言活動。（葉志明攝）

提到保險一事，Kelly一家人都有買不同類型的保險，問到家中保險事宜是不是由她負責？她在接受《香港01》訪問時就表示：「其實我自己保險就自己負責，我屋企兩個小朋友嘅保險就係我老公負責嘅。」

而即將在9月份於澳門開演唱會的她，透露演唱會上的歌單，有一些會經過全新編曲，目前正等著身在英國的好友音樂人雷頌德（Mark）的製成品，她表示：「基本上大部分都係舊歌，因為新歌最近都係出咗幾首都會全部唱晒出嚟。舊歌就全新編排過，已經越洋等佢（指Mark）跌啲歌返嚟就可以排舞，有啲快歌都要全新編排過。（有冇邊啲歌係必唱？）有，但係點樣包裝又唔係次次一樣嘅。（香港演唱會幾時會開？）香港我諗明年，最快。」而Kelly將推出的新歌會佔有一些日文，她表示發音上是沒有問題的，但言語溝通上就要pick up，相信問題不大的，畢竟她曾留學過日本。

Kelly進行消毒，以防有細菌引致生病影響演唱會。（葉志明攝）

Kelly表示明年有機會在香港開演唱會。（葉志明攝）

另外，提到大兒子「蝦餃仔」愛上拍片，問到他有沒有提過對娛樂圈有興趣想入行呢？她就表示：「我依家唔敢問佢，因為佢最緊要讀書讀得好，如果唔係又要兼顧學業又要做嘢，我睇佢唔掂啊！（大仔14歲正直係叛逆期階段，有冇話點陪佢度過？）我諗佢比較遲啲，佢都係鍾意睇卡通片，所以冇咁早熟嗰啲。」

Kelly表示大兒子還沒有那麼早熟。（葉志明攝）

Kelly雖然已50歲是兩子之母，但無論樣貌還是身材依然維持得相當好，狀態依舊，不時獲網友讚賞仍有少女味，完全不輸時下的年輕女明星。如此保養有道，問到其保養心得，她就認為：「情緒管理，如果有啲唔開心嘅嘢拎出嚟講吓，解決吓，就唔好鬱住喺心，盡量去解決佢。」強調飲食方面不是太重要。

再追問到有網友評選她是10大人品最好的藝人之一，對此Kelly相當開心，並揚言：「有眼光，抱住一個每一個人都要尊重嘅態度，咁就知自自然然對人好。」Kelly唱歌了得並有一顆懂得尊重、善良的心，難怪如此受到大家的喜愛。

Kelly狀態非常好。（葉志明攝）