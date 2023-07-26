劉馬車自爆曾與鄧月平拍拖　被問會否告男方誹謗咁樣答

涉嫌非禮的網絡紅人劉馬車（劉駿軒）近日獲准保釋，重新在網上活躍起來，除了拍片外，更忽然自爆自己同鄧月平（Larine）拍過拖，貼上8年前的合照，稱後悔當年冇好好珍惜對方，又說：「月平佢一直都想關心我」、「我真係唔想你再為我傷心了」、「我會好好去保護你！」等，並獨家向《香港01》表示：「30歲前會娶佢，呢幾年我會鳳凰涅槃，我唔想比人話我食軟飯！」

劉馬車忽然自爆同鄧月平拍過拖，指不想再讓對方傷心。（IG@carriagelau0415）

「被拍拖」的Larine親自回覆劉馬車，說：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年。希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學左（咗）一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」

Larine親自留言回覆劉馬車。（IG@carriagelau0415）

雖然Larine說相中的她是15歲，但劉馬車指相片是8年前，即Larine大約19歲。事件在網上引起極大迴響，Larine出新Post說：「夏日炎炎多喝水，小心中暑，出現幻覺。」疑回應劉馬車，有網民問：「其實係咪真係同馬車拍過拖」她再回覆：「都話夏日炎炎飲多啲水以防中暑出現幻覺」

Larine被拍拖後再貼圖，籲大家多喝水、小心中暑、出現幻覺，疑向劉馬車放話。（IG@lllarine）

不少網民都問：「鄧月平肯告劉馬車誹謗未？」有人更去她的IG留言，而她則表示：「入行數載，也不是第一次食死貓，這不是第一次也不會是最後一次，專心專注做好自己該做的工作和訓練，走好自己的路，能力範圍內可以幫人的還是會幫，這樣就夠❤️」即無意告劉馬車誹謗，寧可硬食。

Larine表示無意告劉馬車誹謗。（IG@lllarine）

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