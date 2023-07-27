微辣家姐佩男因貼喊相被指欺凌阿晶　發文否認：我從不霸凌任何人

澳門YouTube頻道微辣前經理人阿晶昨日離世，留下千字遺言，除了剖白自己受抑鬱折磨，亦提到跟微辣的恩怨。部分微辣成員六毫子、佩男、思男、Jacky Lou，以至阿晶的舊愛加蔥等，因兩年前貼過喊喊濾鏡相，被指有份揶揄和集體欺凌阿晶，如今被部分網民形容為「殺人兇手」，但佩男嚴正否認自己欺凌。



阿晶近日多次發表厭世長文及遺言，透露自己患情緒病，7月26日自殺身亡。（IG@laocengi）

阿晶7月25日的長文中提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，事緣阿晶21年8月離職時，曾在直播說老闆六毫子喊住留自己，微辣成員卡特其後貼出CEO六毫子加了喊喊濾鏡的照片，寫下：「六毫子真係好鍾意喊」，阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等都有跟隊貼喊相，被指是集體嘲諷阿晶吹水。

阿晶於25日再貼上一些WeChat對話圖，證明自己於21年9月曾向不同人致歉，指：「如果我嘅言論令到你哋唔舒服，我道個歉，之後都唔會再講。」阿晶寫下：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」

7月25日，阿晶撰長文說自己與情緒病共存四年，曾被通知「你得罪了全公司」、委屈地「跟Po哭臉的人道歉」等，尾段更疑似要輕生。（IG@laochengi）

阿晶指自己曾向取笑自己的人道歉，並貼出對話截圖。（IG@laochengi）

而去到7月26的千字遺言中，阿晶否認自己說六毫子喊住叫自己留低是吹水，她說：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」又謂：「我只是實話說出了當時的狀況，不知道為什麼你們要這樣，真的好笑嗎？身為一個 Channel的老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

網民認為貼過喊相的人都有份揶揄和欺凌阿晶，當時在喊喊相寫過「個個都喊我又喊下」的佩男、以及跟風說「唉見家姐喊我又喊」的胞妹思男，於阿晶過身後，都先後在IG否認欺凌，其中佩男說：「清者自清！我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」思男其後更開直播稱自己不知道濾鏡與阿晶有關。

而今日周末，佩男、思男會來港出席愉景灣的《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》音樂節，未知會否有影響。

由於阿晶在遺言中提到「喊相」一事，微辣的佩男、思男都被網民指有份欺凌阿晶，造成其情緒困擾。（IG@puinam）

佩男在IG否認欺凌。（IG@puinam）

佩男當日的喊相。（IG@puinam）