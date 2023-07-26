微辣阿晶抑鬱驚爆死訊　Jane千字文控訴微辣令她受攻擊

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）近日在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，早前更自爆吃了兩排安眠藥，雖然她一度向記者報平安，但7月26日卻驚傳她已過身的消息，其後微辣亦發聲明證實前員工離世。



阿晶21年於微辣離職，雙方不歡而散，她亦曾講過自己遭舊愛兼微辣藝人加蔥強迫墮胎，惟消息遭加蔥否認。近日阿晶突然貼長文，自揭受抑鬱折磨4年，7月25日凌晨貼上兩排安眠藥，除表示自己曾遭恐嚇外，更寫下疑似遺言：「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」等。

阿晶日前已表達過想輕生的念頭。（IG@laochengi）

阿晶昨日已講過自己食了兩排安眠藥，又表示曾遭恐嚇。（IG@laochengi）

7月25日3時許，阿晶曾向《香港01》記者報平安，她說：「你好，現在沒事。」至7月26日早上11時許記者亦曾再度收到阿晶的短訊，惟今日下午她發布預設了時間的千字告別Post，再提到墮胎一事：「抑鬱症對我來說太難受了，基本上每天都是在黑暗中沉淪……從不要小朋友開始，我就被這個病纏上。活著對我來說狼狽不堪。」

阿晶談及自己病發時曾被冷待，她寫：「在初期知道有病時我哭著求身邊的人不要走，能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』然後就丟下我一個人走了，自此之後發病我都是一個人在房間哭，我也不想大家看見這麼失態的我。連當時最親近的人都受不了，所以我決定在無數過撐不下去的黑夜，自己一個人面對哭泣。」

阿晶剖白自己患情緒病遭最親的人冷待，感到難過絕望。（IG@laochengi）

阿晶又控訴微辣「身為一個Channel的老闆要滅聲」等等，由於阿晶離職後曾稱六毫子喊住留她，而卡特、六毫子等人就連環貼喊相，被指嘲諷阿晶「吹水」。阿晶不但在長文中澄清自己從未搶Job，更表示：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」又謂：「我只是實話說出了當時的狀況，不知道為什麼你們要這樣，真的好笑嗎？身為一個 Channel的老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

阿晶離職後曾稱六毫子喊住留她，而卡特、六毫子等人就連環貼喊相，被指是嘲諷阿晶的講法。

阿晶再說：「我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。」又向自己疼愛的人逐一交代後事安排，為自己自私地做上這個決定致歉，最後寫了一句：「我愛你們。」作結。

阿晶表示自己在墮胎後，就被抑鬱症纏上，指活著讓她狼狽不堪。（IG@laochengi）

其後，不同的網上群組開始傳出其死訊，澳門新聞亦有跟阿晶年紀一樣的女子燒炭自殺的消息。而晚上時分，阿晶的好姊妹、曾在微辣合作的李宇軒、雲吞、的士文、Jacky Lei都逐漸發布悼念消息，令死訊更為真確，其中微辣創辦人Jacky Lei說：「很傷心，很忐忑，一言難盡，可恨的網絡言論，RIP。」

《香港01》記者曾於晚上8點以短訊聯絡阿晶，但一直都是單剔，未獲回覆。至晚上時分，微辣發布聲明，證實「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」惟全文冇提及過阿晶名字。

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