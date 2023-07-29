王力宏無懼離婚風波　9月台北小巨蛋開個唱　首日售票銷情曝光！

王力宏9月9、10日於台北小巨蛋舉行「ONE Leehom Wang 一個王力宏 演唱會」，7月29日中午開賣，目前第1場大約賣出8、9成，第2場大約7、8成。



主辦單位「寬魚國際」的執行長「寬姐」邱瓈寬表示票房理想：「高價票都幾乎賣完了，很多人點名要包廂，我正在頭痛哪裡可以生包廂。」寬姐說：「我就學學力宏的吹毛求疵吧，你問我票房，我會說『好！還可以更好』，每一張票都是對力宏的支持，王力宏非常感激，他非常珍惜這次台北站的機會，會給大家新的驚喜。」

王力宏於個人社交平台上載多張圖片，宣傳將於9月舉行的個人演唱會：

王力宏離婚風暴仍持續中，不過支持他的人不少，他官方IG公佈小巨蛋演唱會日期與首賣日的發文底下，眾多音樂圈的好友都來按讚或留言，例如周慧敏、蕭亞軒、潘瑋柏、「嘻哈天王」歐陽靖、「小樂」吳思賢等，當中周慧敏是王力宏在台灣第一次演唱會的來賓，可謂隔空重聚。電影圈的好友則包括吳彥祖與電影「鳥人Birdman」的著名編劇亞曼多·博(Armando Bo），人緣相當好。

【相關圖輯】王力宏列7點開戰李靚蕾 破億豪宅「吾彊」邊個先係真正業主？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

韓網瘋傳太妍不續約 SM家族演唱會名單見端倪

黃少谷突發文「最傷我的不是酸民」 吐心聲曝從當運將感悟一件事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】