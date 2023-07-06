李玟Coco去世｜王力宏王心凌楊丞琳蕭亞軒向歌后致哀　發文超催淚

48歲的李玟（CoCo）輕生不治震驚各界，昔日同門師弟王力宏深感悲痛，在社群發文哀悼：「讓我們永遠記住她，一位勇敢的開拓者，一個重要的傳奇。我很幸運並且永遠感激能夠認識她這位溫暖的朋友。她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」



【圖輯】點圖放大看「眾星哀悼李玟CoCo」👇👇👇

+ 15

兩人曾傳出緋聞，李玟甚至在玩配對遊戲時大讚「王力宏能給我安全感」，憶及初次相遇期間，王力宏說兩人是18、9歲的青少年，「剛來到台灣不久，中文也說得不太溜。有一晚，我們跟LA Boyz 一起去打保齡球，我至今仍記得她是派對的焦點，每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀。」

【相關圖輯】李玟去世｜鄧紫棋蔡依林梁靜茹許瑋甯哀悼 小S：不會忘記妳笑容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

在他眼中，CoCo具備了所有成為巨星的條件，有著燦爛的笑容、感染力強烈的笑聲以及超凡的個性，同在演藝圈時，兩人不斷交會，並分到同一個宣傳團隊。果不其然CoCo成為了大明星，一舉打進國際市場，更登上第73屆奧斯卡頒獎典禮、演唱入圍最佳原創歌曲獎的〈月光愛人〉，王力宏說：「每個人都想和CoCo 合作，原因不言而喻，因為她是最棒的藝人。」如今天人永隔，格外悲戚。

【圖輯】點圖放大看更多李玟生前照👇👇👇

+ 30

CoCo的離開讓許多藝人震驚且不捨，王心凌發文「謝謝妳帶給我們那麼多美好的音樂和難忘回憶」；謝金燕說「希望妳當天使後沒有病痛、只有快樂，妳的歌聲與笑容永留在我們心中」；楊丞琳說李玟是她的第一個偶像，「總是熱情正向地面對觀眾，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心疼，只願妳不再痛苦，妳永遠活在大家的心中」。

蕭亞軒表示李玟是自己的啟蒙老師，「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛……她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是Elva，come back，singing！我到現在還是不敢相信，我的心很痛！她是我永遠的天后，我捨不得她！」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

李玟「冷靜不愛哭」 自爆曾為「1件事」流淚：我滿生氣的

真正鬥士！李玟奮戰病魔 密友親曝她「幾個月前罹癌」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】