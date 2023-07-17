王力宏被傳「玩4P」即發聲明否認性醜聞　點名7帳號涉造謠

王力宏在2021年時，被前妻李靚蕾毀滅式爆料，導致演藝事業跌到谷底，沉寂多時，去年底才慢慢復出歌壇。不過現在網路上，卻傳出王力宏有「四人運動」的行為，對此，王力宏公司要提告。



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王力宏最近才和李靚蕾判獲准離婚，本來以為可以慢慢走回歌壇，沒想到最近卻遭到網路平台以影片造謠攻擊，「與他人四人運動」的事件瘋傳。

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王力宏的工作室表示：「發現網路平台有發布針對王力宏先生的侮辱、誹謗性言論，惡意造謠王力宏先生與他人四人運動。」對於大量杜撰、捏造的影片瘋傳，嚴重損害了藝人的名譽，王力宏的工作室已經全面蒐證，揚言會告到底。

王力宏在微博發聲明回應醜聞，點名7帳號涉造謠。（截圖）

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