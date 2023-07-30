95歲白雪仙致辭中氣十足常做運動保健康　寶珠姐最想《西施》修復

於1968年正式公映，被譽為是香港電影史上一個經典及重要的名字：《李後主》剛於28日及29日一連兩晚，在香港文化中心大劇院以 「2023 4K 修復版」的慈善公映已圓滿完成。今次這套任白經典《李後主》2023 4K 修復版安排作慈善公映的消息甫公開，門票很快便告售罄，主人家仙姐和兩位徒弟陳寶珠及梅雪詩（阿嗲）兩晚也在大劇院和全場戲迷一起欣賞電影播放，而28日晚便有汪明荃、張家輝、林家棟及余慕蓮，29日晚則有姜大衞、李琳琳、羅蘭、尹光、陳美齡、葉童、廖安麗、賈思樂、黃允材等藝人親臨文化中心捧場支持。

第一晚有汪明荃、張家輝、林家棟及余慕蓮捧場。

第二晚有姜大衞、李琳琳、羅蘭、尹光、陳美齡、葉童、廖安麗、賈思樂、黃允材等藝人捧場。

在一連兩晚的電影《李後主》修復版慈善公映開場前，年屆95歲高齡的仙姐先在大劇院內向大家致詞，她中氣十足說：「大家好，好多謝各位今晚來捧場，希望不會令大家失望就好了，謹祝各位身體健康、萬事如意，多謝、多謝」，說畢更揮手和全場戲迷打招呼，戲迷也即時大喊「仙姐好嘢」作回敬。

年屆95歲高齡的仙姐先在大劇院內向大家致詞。

寶珠姐與阿嗲接受傳媒訪問時表示，早前已跟仙姐先睹為快看過一次修復版，但相信跟觀眾一起在大銀幕欣賞感覺會截然不同，寶珠姐很想電影《西施》能重新修復，因戲中仙姐造型美艷。阿嗲則指，最好是任白的任何戲寶也有機會修復，因她過去從沒看過，所以非常恨睇，被問及仙姐近年甚少在公開場合露面，阿嗲表示一切小心為上，不過仙姐平日在家很活躍，會唱歌和行來行去做運動，非常健康。

寶珠姐與阿嗲早前已跟仙姐先睹為快看過一次修復版。

至於影帝張家輝與仙姐曾是鄰居，所以特來捧場，家輝稱讚任白戲寶就如電影種子，他自小便在這些電影種子薰陶下成為一個忠實電影工作者，他最愛任白主演的《帝女花》和《唐伯虎點秋香》。

張家輝與仙姐曾是鄰居，所以特來捧場。

今次《李後主》2023 4K 修復版慈善公映既可讓大家重新欣賞這套香港電影經典，亦為任白慈善基金籌款，提供醫療服務及其他福利予有需要的長者。