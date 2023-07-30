71歲謝雪心動漫節自薦Cosplay《原神》達達利亞　網民激讚好玩得

動漫節2023正舉行當中，日前大會已宣布找來71歲的謝雪心（心姐）擔任頒獎嘉賓，更有一個動漫角色剪影，叫大家猜猜心姐會Cosplay什麼角色。而今日心姐就現身動漫展，她神還原《原神》的達達利亞一角，當眾舞長槍，更透露是自薦玩Cosplay，網民都對心姐肯接觸新事物的態度極之欣賞！

心姐以《原神》的達達利亞造型，現身動漫展，並融合粵劇元素舞長槍。（圖片來源：香港動漫電玩節 ）

達達利亞角色原型。（網上圖片）

首次踏足動漫舞台的心姐，在活動上設計了一段英雄救美戲碼，以粵劇方式舞動長槍，隨即引起尖叫。心姐透露自己獲邀做頒獎嘉賓，因為想尊重場合故自薦Cosplay玩埋一份，叫大家別以為她年紀大就唔玩得，又感謝大會接納她的建議。

心姐自薦Cosplay外，更加了一段英雄救美的戲碼，並融合粵劇元素，長槍當纓槍。（圖片來源：香港動漫電玩節 ）

心姐一個月前已經度身，為了著好緊身的服裝，心姐連雪糕都唔敢食。今次試過Cosplay後，她甚至Cos上癮，希望將來可以嘗試扮演不同角色，問到最喜歡的角色，心姐笑言自己少睇動漫，不過很喜愛Winnie the Pooh，但肚腩太大好難扮。

心姐擔任頒獎嘉賓，更與得獎的Cosplay擁抱！（圖片來源：香港動漫電玩節 ）

網民見到心姐的Cosplay造型都大讚，很尊敬她夠玩得，大讚她入型入格、是全場最正的女Cosplayer！網民說：「做開粵劇都咁接受新文化，仲落埋場，算係咁。」、「後生過佢都大把人唔敢玩。」、「心姐正過晒後生女！」