靈戲逼人｜謝雪心戴「鳳冠」演神功戲　拍足16個鐘見頭暈作嘔

謝雪心（心姐）今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《靈戲逼人》宣傳造勢活動。提到無綫公布上周收視，跨平台直播收視最高收視21.7點，以0.1點之差力壓王牌節目《東張西望》，成上周收視之冠。心姐表現興奮：「其實知道有咁嘅收視真係好感動，因為我哋拍嘅時候係好盡情去做，例如有場戲，我哋真係搭閪成個棚出演神功戲，我仲記得嗰日係農曆7月初一嚟，仲係好熱又冇風，我哋下晝2點就開始化妝整頭，而且啲戲服又多，我哋係拍到天光，足足拍咗16個鐘，期間我係頂唔順，係要除咗個『鳳冠』落嚟休息，因為戴得耐係會見暈同埋想嘔。」

謝雪心今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

同劇演員大合照。（葉志明攝）