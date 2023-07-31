羅志祥突回應周揚青毀滅式分手 情緒激動掩面爆喊：我自己搞砸的
撰文：聯合新聞網
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羅志祥（小豬）昨晚在小巨蛋舉行第2場《EVOLUTION演唱會》，適逢44歲生日格外感性，一一向留在身邊的親友致謝，不諱言這段時間很多人接連離去，向經紀人小霜含淚喊話：「我答應妳，我自己搞砸的，重新站起來就可以了！」
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羅志祥先是向一路相挺的後援會致歉：「從以前到現在發生很多事情，謝謝你們相信我，不解釋不代表就要被定罪。」直球回擊先前跟周揚青的感情風波，他說：「（出道）過程當中我不斷發生很多事情，很多人離開我，我不會去怪他們，因為不能勉強別人怎麼對你，我很感謝身邊留下來的人，謝謝你們對我不離不棄。」
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羅志祥哽咽地說在低潮期間，小霜幫忙付房租、飯錢，提供了很多金錢支助，因此自己下定決心絕對不會虧待小霜。這些年來他歷經感情風暴，小霜始終陪在身旁，加上後援會的支持讓他順利從谷底翻身，他坦言不管被別人怎麼酸、怎麼批評，「我成功的要件就是3個，不要臉、不要臉、不要臉！」語畢馬上掩面痛哭，氣氛感人，也讓人見識到他重新回歸的堅強意志力。
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最後小豬向媒體喊話：「已經過3年了，不要再寫毀滅性爆料了，2020年都過了，我求你們了。」觀眾笑成一團。
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