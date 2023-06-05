｢昨晚做5次｣羅志祥愛徒葉音出軌對話曝光　7年女友搶手機被撞傷

再爆有名人人設翻車！在內地綜藝《這！就是街舞第二季》中隸屬羅志祥戰隊，最後奪得冠軍寶座的內地知名舞者葉音驚爆出軌，他被7年女友控訴多次偷吃，在他手機發現和小三的鹹濕對話，像是「小寶貝」、「我們昨天做了有5次呢」等，女方才驚覺遭到背叛，質問他反被撞得渾身是傷，崩潰說：「他把我給他的個人空間拿來和別的女人睡覺！」



形象陽光的葉音，驚傳私下曾多次出軌，背叛了拍拖7年的女友！（按圖了解）

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葉音螢光幕前形象陽光優質，交往7年的女友卻近日發長文控訴男友是劈腿慣犯，某天從對方的手機聊天紀錄中驚見和另一名女子的露骨對話：「我們昨天做了有5次呢！」她氣得當場提出分手，葉音急忙認錯道歉，解釋：「那天喝多了，就這一次，下次不會了！」但她仍想搶過手機確認還有沒有其他不堪對話，葉音再度出手爭搶：「你別看了很噁心。」

接着女方搶走手機衝進廁所，立刻把門反鎖，沒想到門卻應聲被葉音撞開，她被巨大撞擊力推倒在地，右胯嚴重瘀青，幾天後兩人再度爆發爭執，她再度發現男友和粉絲及其他女生的曖昧對話，甚至稱呼別人「小寶貝」、「我想你了」，葉音索性搶回手機離家出走，隔天才傳訊息解釋稱呼小寶貝的對象是自己暗戀很久的人，讓正牌女友傻眼心寒。

正宮心碎表示，「自始至終，他在乎的只是我會不會曝光他，讓他的人設崩塌。他出名後為甚麼又要和別人亂搞又不和我分手，無非是想要樹立一個出名前和出名後都始終專一的人設罷了。對於這段感情我真的絕望了，7年的愛情長跑結束了。一個女生能有幾個7年，我在這7年裏對他問心無愧。」爆料曝光後引發譁然，但葉音本人尚未作出回應。

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