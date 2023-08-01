58歲張家輝露白髮孭帆布袋獨自出街　唏噓背影尤如阿伯回頭率為零

現年58歲的影帝張家輝近日以一頭型爆白髮Look現身尖沙嘴文化中心，出席《李後主2023 4K復修版》慈善公映，與95歲粵劇名伶白雪仙同場。張家輝拍藝人合照時，即使站在一邊仍相當顯眼，張家輝都自認白髮好型，今次為電影犧牲是為了希望觀眾能夠見到他突破過往形象，可以全程投入電影。

張家輝與仙姐曾是鄰居，所以特來捧場。

張家輝染白髮後，仍不戴帽子大方露出新造型，大搖大擺行街。雖然超級低調，但張家輝仍然被眼利粉絲野生捕獲，他亦親切與粉絲合照。從相中可見，張家輝雖然頭髮灰白，但皮膚依然保養得宜，粉絲合照中絲毫不見有老態，令人羨慕。

張家輝咁多年都感靚仔。 (葉志明 攝)

而該女粉絲也拍下張家輝離去的背影，雖然正面靚仔，但其背影卻激似阿伯。從照片可見，張家輝穿上白色恤衫和灰色長褲，腳穿波鞋，孭藍白色帆布袋在商場內遊走，配上一頭灰白色頭髮，令張家輝與普通阿伯無異。

張家輝8年前拍《陀地驅魔人》亦以白髮造型現身。

發文網友亦指當日遇見張家輝「低調得像個路人」。這並非張家輝首次以白髮現身，8年前他拍《陀地驅魔人》亦以白頭髮及曼陀羅紋身造型示人，相當型格。

點擊睇張家輝低調背影：

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