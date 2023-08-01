麥當娜傳腦死一個月後訴心聲「多幸運能活著」淚謝親友：我的良藥
撰文：ETtoday
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美國天后麥當娜（Madonna）6月底傳出因嚴重細菌感染昏迷入院，在加護病房插管急救了幾天，所幸最終平安清醒，順利回家休養。如今出院滿一個月，她31日凌晨感性寫下近況，向家人及親友致謝，並透露收到經紀人送的大禮後泣不成聲：「何其幸運。」
麥當娜6月因病入院，一度傳出腦死的烏龍消息，狀況引發外界擔憂。她回憶，身為一個母親，平時總是為了孩子的需求努力付出，但當這次自己深陷困難，換孩子為了她挺身而出，「他們讓我看見了從未見過的一面，這令一切變得不同」，深刻體會「家人和朋友的愛是最好的良藥」。
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此外，麥當娜的經紀人也送上珍貴禮物，是一張由Andy Warhol掌鏡，拍攝Keith Haring穿著印有米高積遜（Michael Jackson）圖樣上衣的照片，三者都是世界著名的藝術工作者，她收到瞬間立刻哭了「我意識到自己是多麼幸運能活著，也很幸運認識這些人，及許多已經離去的人」。
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