移英港男童智商162超愛因斯坦　盤點8個高智商明星！他IQ竟有178

雖然IQ高不代表一定可以名成利就，但的確高智商的人往往更容易在讀書或工作中取得成功。但如果你的智商超越愛因斯坦，你又會怎樣利用自己的聰明才智來取得成就呢？



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近日有一位香港移民英國的男童Adrian智商超越霍金及愛因斯坦，在國際高智商組織門薩（Mensa）的測試中取得162分，高於霍金和愛因斯坦的160分，成為全球成績排名前1%的受試者。「體學兼優」的他對於壁球、擊劍、滑雪、桌球、跆拳道等運動都表現出色，也在8歲時成為作家，創作了「怪物探索」系列，現在正撰寫一本與古羅馬相關的小說，希望在今年秋天能夠出版。

Adrian的願望是進入劍橋大學取得學位，希望未來成為世界上最優秀的心臟病專家。雖然IQ高不代表一定可以名成利就，在成長過程中可能會有不少外在因素影響。但原來看統計數字，香港人的智商一直名列前茅，甚至在2002至2006年高居第一位！在最新公布的2023地區平均IQ排名中，香港也取得了不俗的成績。

2023 地區平均智商TOP 5

第一名：日本 106.48分

第二名：台灣 106.47分

第三名：新加坡 105.89分

第四名：香港 105.37分

第五名：內地 104.10分

雖然上榜的都是亞洲地區，韓國人的平均智商並未上頭五，但有不少以智商超群聞名的韓星和好萊塢明星，一起來看看有沒有你心儀的吧！

1.BTS（防彈少年團）—RM

BTS在全球都有極大的影響力，其中隊長RM的智商高達148，一直是BTS在外國市場取得成功和保持主導地位的關鍵，他更在高中時的全國大學入學考試中名列前1%。

2.EXID—Hani

女團EXID成員Hani因《UP &DOWN》的骨盆舞在一夕之間爆紅。她不僅擁有亮麗外表，就連智商都高達145，她曾說過自己高中時準備TOEIC（多益）英語國際考試，只花了2個多月的復習時間就拿到了900多分（滿分為990）的好成績。

3. Astro—車銀優

《女神降臨》劇照

現實中被封為「臉蛋天才」的車銀優是Astro成員，出演爆紅韓劇《女神降臨》，擁有盛世美顏、才能、名望、財富和影響力的他，甚至連智商也超群。智商高達142！

4.金泰熙

做人最重要是「識投胎」，金泰熙出生便是千億財閥千金，更被稱韓國第一天然美女，智商高達148，如今與Rain結婚更被寵成公主，可謂是人生贏家。

5.路雲·雅堅遜 Rowan Atkinson

大眾聞名的一定是他所飾演的《Mr Bean》（戇豆先生），雖然他扮演戇豆先生的模樣深入民心，但其實他的智商高達178！還沒當藝人前已經是牛津大學的電機工程碩士和博士。他不但是娛樂圈中智商最高前幾名，更是全球捐助慈善事業金額最高藝人，捐款已超過上億英鎊。

6.艾瑪·夏綠蒂·杜雷·華森（Emma Watson）

《小婦人》劇照

美貌與智慧並重的Emma Watson11歲飾演《哈利波特》「妙麗」一角入行，智商高達138，雖曾兩度因拍劇而休學，最後亦完成英國文學學士課程，其間曾以交換生資格到牛津大學學習，是荷里活圈中致力爭取女權的女星之一。

7.麥當娜 Madonna

IG@Madonna

現年64歲的美國樂壇天后麥當娜「明知不可為而為之」的倔勁體現的淋漓盡致，她智商140，考試科科A，成為歌壇頂峰、獲得最佳音樂劇女演員等殊榮，非常目標為本，但嚴格來說她成功路上遇到的所有貴人都是自己爭取回來的。

8.莎朗史東（Sharon Stone）

現年62歲的Sharon Stone智商156，早年因為過人的才智直接跳級念書，更是直接在15歲的時候就大學畢業，目前高智商的她已經成為全世界最聰明的0.1%之一！她更曾在存活率5％的手術倖存，現在坦然地欣賞命運與現實， 安然接受現在就是最好的狀態。