黃聖依現身杭州拍賣會撐老公　生圖曝光狀態超好少女味濃

「星女郎」黃聖依的老公楊子喜歡收藏各類珍品古物，在文物收藏界有「天珠王」的稱號。近日他們夫妻二人就現身杭州一場收藏品的拍賣會，現場還有不少收藏家﹑網紅等，沒想到他其中拍賣的一顆頂級天珠以1314萬人民幣被拍走，震驚不少網友。

黃聖依的老公楊子有「天珠王」的稱號。（視覺中國）

在這場拍賣會中，楊子化身助拍師在台上主持講解不同天珠的特質，其中有一顆被標榜為「千年至純雙菩提葉天珠」登場，他就表示：「無論圖騰﹑個頭，還是它的材質都到了到尖，如果有這個雙葉菩提，也就是最尖的天珠收藏家，沒有之一。實際上是這個如果錢不是問題的時候，幾乎是所有喜歡收藏天珠的人夢寐以求的。」最後經過多位人士舉牌後，最終被一位收藏家以一個浪漫價錢1314萬人民幣拍走 ，令在場人士歡呼聲不斷。不少網友得知後都非常震驚，想不到一顆天珠以千萬人民幣計算，大家亦紛紛指出楊子不僅是一位有錢人而已，而是一位超級有錢人。

楊子在台上主持拍賣會。（影片截圖）

楊子收藏了各類珍品古物。（微博圖片）

楊子在台上主持拍賣會，而黃聖依則坐在台下支持老公，在現場人士無修圖的鏡頭下，她真面目爆光。雖然已40歲且是兩子之母，但她依然保養得宜，五官立體﹑臉部下顎線明顯，皮膚白皙透亮，整個狀態非常好完全不輸時下年輕女明星。

黃聖依狀態非常好。（微博圖片）

而財力驚人的楊子除了演員身份之外，他還是「中國巨力集團副董事長」﹑「中國巨力影視傳媒有限公司的董事長」﹑出品人﹑制片人﹑收藏家，據傳其家族資產超過百億人民幣，個人資產亦傳有逾十億人民幣，所以黃聖依絕對是貨真價實的豪門少奶奶。

黃聖依﹑楊子現身杭州拍賣會。（微博圖片）