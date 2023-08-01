Angelababy碧咸同框對答自如　原聲講英文台詞標準好聽

2023年女足世界杯正如火如荼舉行中，而作為著名足球員的碧咸同人氣女星Angelababy（楊穎）亦有關注賽事，二人更在澳門合體為中國隊同英格蘭隊加油打氣，雙方互動時Angelababy中英文切換自如，教導碧咸以中文說出一些有關足球的短語，她說英文時發音標準既動聽，整個人自信心十足，獲得不少網友激讚。

Angelababy同碧咸合體，一起為女足世界杯加油。（影片截圖）

從碧咸個人微博播放的影片可見，他同Angelababy身處在酒店房內互動，48歲他依舊保養得宜非常有型，用英文表示今年夏天迎來女足世界杯，其中有一場賽事他非常期待，就是中國隊對英格蘭隊，而坐在旁邊的Angelababy同樣期待，認為這一場比賽對中國隊來說非常重要，更即場晒出語言天份，用流利英文向碧咸解說，她會用中文教導他說出一些足球短語，就好像是「進球」﹑「射門」﹑「英格蘭隊加油」﹑「中國隊加油」等，說得不錯獲得Angelababy激讚，事後碧咸留言表示：「Thanks for teaching me some football phrases @angelababy ，Come on England 。」

二人溝通時對答自如。（影片截圖）

在整個互動過程中，Angelababy顯得自信心十足，全程笑容滿面，說英文時對答自如，而且英文發音標準動聽，中英語言輕鬆切換，相當厲害。其實，她已不是第一次獲網友激讚有語言天份，不時在綜藝節目需要用到英語作出表達時，她可以立即輕易地中英切換，在說的時候自然流暢。另外，在最近播出由她主演的劇集《暮色心約》中，她飾演一位心理諮詢師，有一場需與外國教授溝通的戲份，她原聲出演說出一連串英文對白，發音標準聲音溫柔，聽起來英文功底不俗，大家有讚無彈。

Angelababy在劇集《暮色心約》中，說出一連串英文對白。（影片截圖）