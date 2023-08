Angelababy碧咸同框對答自如　原聲講英文台詞標準好聽

2023年女足世界杯正如火如荼舉行中,而作為著名足球員的碧咸同人氣女星Angelababy(楊穎)亦有關注賽事,二人更在澳門合體為中國隊同英格蘭隊加油打氣,雙方互動時Angelababy中英文切換自如,教導碧咸以中文說出一些有關足球的短語,她說英文時發音標準既動聽,整個人自信心十足,獲得不少網友激讚。

Angelababy同碧咸合體,一起為女足世界杯加油。(影片截圖)

從碧咸個人微博播放的影片可見,他同Angelababy身處在酒店房內互動,48歲他依舊保養得宜非常有型,用英文表示今年夏天迎來女足世界杯,其中有一場賽事他非常期待,就是中國隊對英格蘭隊,而坐在旁邊的Angelababy同樣期待,認為這一場比賽對中國隊來說非常重要,更即場晒出語言天份,用流利英文向碧咸解說,她會用中文教導他說出一些足球短語,就好像是「進球」﹑「射門」﹑「英格蘭隊加油」﹑「中國隊加油」等,說得不錯獲得Angelababy激讚,事後碧咸留言表示:「Thanks for teaching me some football phrases @angelababy ,Come on England 。」

二人溝通時對答自如。(影片截圖)

在整個互動過程中,Angelababy顯得自信心十足,全程笑容滿面,說英文時對答自如,而且英文發音標準動聽,中英語言輕鬆切換,相當厲害。其實,她已不是第一次獲網友激讚有語言天份,不時在綜藝節目需要用到英語作出表達時,她可以立即輕易地中英切換,在說的時候自然流暢。另外,在最近播出由她主演的劇集《暮色心約》中,她飾演一位心理諮詢師,有一場需與外國教授溝通的戲份,她原聲出演說出一連串英文對白,發音標準聲音溫柔,聽起來英文功底不俗,大家有讚無彈。

Angelababy在劇集《暮色心約》中,說出一連串英文對白。(影片截圖)