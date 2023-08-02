孫慧雪誕9磅細仔坐月中　用自己胎盤製膠囊補身︰夠我食半年

兩胎懷孕時達45吋巨型孕肚的孫慧雪，上周終於卸貨誕下9磅重細仔，開始坐月生涯餵奶換片，然後瘋狂食飯飲湯水，亦不忙分享坐月逸事。阿雪上載一樽粉紅色藥丸照留言：「我啲胎盤製成粉紅藥丸補身。」令網友相當驚訝。



孫慧雪上周終於卸貨誕下9磅重細仔，開始坐月生涯。（FACEBOOK：@Snow Suen 孫慧雪）

民間認為胎盤即紫河車有滋補養顏等「神奇功效」，之前亦有台灣男星將太太胎盤拿回家親自烹調。坐月中的孫慧雪分享：「追趕最近的Barbie粉紅潮流，連我啲胎盤都製成粉紅藥丸！我老公最後上網幫我搵咗專人製成藥粉補身，入院生B當日向院方表示要留胎盤，並將專人預先寄嚟嘅雪藏箱交俾姑娘，待生產完，通知專人去醫院收回胎盤，並代為清潔蒸乾再製成藥粉。」

孫慧雪分享正在食用胎盤膠囊。（FACEBOOK：@Snow Suen 孫慧雪）

01娛樂就此訪問孫慧雪，她分享原來胎盤膠囊在外國非常流行：「上一胎生完BB，其實主診醫生都問過我留唔留胎盤，當時都諗住留嚟做咩無留到。之後奶奶又有問過我有無留胎盤，原來老公家姐喺美國嗰邊住開，嗰度D人會留低胎盤磨成藥粉做膠囊，產婦食返補身。所以呢胎我就有概念，喺FB問過大家胎盤點用，但原來香港真係較少人留，臍帶血公司雪住都要成8萬蚊儲存費比較貴。」

孫慧雪指原來外國很流行食胎盤膠囊補身。（FACEBOOK：@Snow Suen 孫慧雪）

最終老公找到本地有牌照公司：「我問專人點樣確保個胎盤係我嗰個？佢話真係講個信字，咁我唯有信佢啦～據說的功用：補身、多啲母乳、復原快、精神，價錢：大約 $6000多 (包埋製精油）如果剩胎盤四千多～)」有人質疑是否會有食安問題，阿雪表示：「我都有問過會唔會有菌嗰D，佢都話真係睇大唔大膽，經驗入面真係無人發生食安問題，食完效果亦唔錯，因為我唔會再生架啦，就決定試下整。寄左箱俾我有D雪種，自己雪住先，生得拎埋去醫院交俾姑娘，私家醫院俾幾百蚊就會幫手處理。老公打俾佢地拎走胎盤，好快2日已經俾返D膠囊我，佢話我個胎盤真係好大，頭兩星期一日三次每次兩粒，正常兩三個月食晒，但我個胎盤大到佢話個份量夠我食半年。」