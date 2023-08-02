鍾嘉欣大女兒Kelly迎7歲生日　擁大眼睛笑容甜美愈大愈似媽媽

現年39歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫老公Jeremy Leung育有三名子女，一家五口相當幸福快樂。而不知不覺大女兒梁愛晨（Kelly）在今個月（8月27日）就要迎來7歲生日，近日Linda就提早為她舉行生日會，在微博上貼多張慶生的照片，Kelly長大不少而且五官愈大愈像媽媽，讓不少網友激讚是小美人一名。

Kelly即將迎來7歲生日。（鍾嘉欣微博圖片）

眼見Linda上貼的照片可見，即將迎來7歲生日的Kelly長大不少，五官慢慢長開的她愈來愈像媽媽，擁有一雙大眼睛而且笑容甜蜜，絕對遺傳了媽媽的優良基因，母女二人合照相當幸福。另外，是次生日會亦邀請了不少小朋友參加，而且大家都穿著特製製服，Linda同Jeremy Leung分別坐在兩旁位置，而Kelly就站在中間位置被大家包圍着相當開心，在她前面的小男孩就是其弟弟梁志誠（Jared），一家人還有多位好朋友為她慶生，相信Kelly對這個生日會難以忘記。

大家開心為Kelly慶生。（鍾嘉欣微博圖片）

作為媽媽看見女兒一年比一年長大不少，Linda亦有感而發：「祝我的寶貝女兒身體健康，幸福平安，繼續做一個開心快樂嘅小女孩。 我們永遠愛你。」不少網友都紛紛為Kelly送上祝福，還大讚她是美麗的小女孩。

Kelly愈大愈像媽媽。（鍾嘉欣微博圖片）