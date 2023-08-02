梁競徽演內地電影戲份多　演奸角入型入格獲激讚仲有情慾戲

近年北上發展做得有聲有色的梁競徽（原名梁烈唯），除了在直播界帶貨做出好成績之外，還參與不少影視劇的演出。近日，其有份參演的電影《戰警之生死狙擊》即將在網上平台熱映，雖然他只是擔任配角，不過從預告片可見其飾演的毒梟「降頭尊」相當搶眼，演技大爆發，將奸惡一面演得淋漓盡致，獲得不少網友激讚。

去年9月梁競徽與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，當時他戴住隻官方定價286,000港元，但炒價超過635,000港元的全金DAYTONA接受訪問。（資料圖片）

從出道至今，梁競徽飾演過不少輕佻﹑反叛﹑古惑仔等的角色，演得入型入格讓不少人留下深刻印象。而是次在電影《戰警之生死狙擊》飾演毒梟「降頭尊」的他，將惡與壞的一面演得出色，只是看預告畫面已經令人不寒而慄。

梁競徽演技大爆發。（影片截圖）

從預告片可見，作為毒梟頭目的梁競徽在裝扮上相當特出，染上綠色長瀏海，身穿豹紋西裝外套，並戴上多款飾物，象徵是老大的地位。飾演奸角的他無論在表情動作或情緒上都演得相當到位，就好像與合伙人談判時，他不滿對方的意思，一開始以笑示人，但這一種笑是充滿奸惡，還有眼神充滿險詐，最後忍不住就懲罰對方，將他的手插進熱湯鍋上，相當瘋癲。

梁競徽演奸角入型入格。（影片截圖）

雙眼表演出憎恨的感覺。（影片截圖）

還有他被警方追捕時，他完全不把警察放在眼內，眼見毒品事業被搞垮，他相當不滿，雙眼表演出憎恨的感覺。另外，電影中不乏情慾戲，梁競徽在客廳中激吻女演員，全程閉上雙眼一臉享受，過程中這位女演員對他引起質疑，此時他情緒轉換得非常快，從享受立即轉換為囂張表示：「我要的東西，從來都跑不掉。」演技大爆發，讓不少網友讚不絕口。

電影中有不少情慾戲。（影片截圖）