微辣阿晶｜喊相卡特上水退出微辣　否認欺凌阿晶︰只是揶揄六毫子

微辣前經理人阿晶（Jane）於上月26日輕生離世，迄今一周，期間有許多是非，多位微辣藝人都成為眾矢之的。除了舊愛加蔥外，「喊相六人組」都備批評集體欺凌阿晶，而當中六毫子、阿丞的喊相都有卡特拍攝，網民不斷召喚他上水回應。而今日（2/8）傍晚卡特終於發長文解畫，他詳細回憶與阿晶的相處點滴，用對話圖證關係友好，並解釋「喊相」只是想揶揄六毫子，而絕非欺凌阿晶。此外，他宣布退出微辣。



阿晶死前一日的長文中提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，事緣阿晶21年8月離職時，曾在直播說老闆六毫子喊住留自己，微辣成員卡特其後貼出CEO六毫子加了喊喊濾鏡的照片，寫下：「六毫子真係好鍾意喊」，阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等都有跟隊貼喊相，被指是集體嘲諷阿晶吹水。

卡特（左下）拍下了自己、六毫子（左上）和阿丞（中下）的照片，加了喊喊Filter，被指欺凌阿晶，但卡特否認事件。

佩男、思男早前已否認欺凌，阿丞則解釋自己被拍照時並不知情等，而從舊相中證實，六毫子和阿丞的喊相都出自卡特手。卡特今日的千字長文中，先談到自己與阿晶自17年尾結識，兩人有過很多回憶，形容「在她離開公司前，我們都是很好的朋友。」她指自己從阿晶入職開始，一直視對方為好朋友，謂：「我又怎麼能一邊霸凌，一邊欺負，再一邊和她交朋友，和她經歷這麼多事，裡面的開心是真的，裡面的笑容是真的，裡面的痛也是真的。我又有什麼理由要去霸凌我自己的朋友。」

卡特否認欺凌好朋友阿晶。（IG@carter0927）

至於眾人最關心的喊喊Filter，卡特說的確跟六毫子有關，但否認是欺凌阿晶，他表示：「在8月，Jane在直播說六毫子有哭著想她回來。那天我和六毫子也在公司，我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他，這是我們一直的相處方式，大家互相笑笑大家。」他說阿丞亦一樣不知道自己拍什麼，但幾天後事情在網上發酵，並表示：「風向變成了員工集體網絡霸凌，我看到這件事後也是萬般無奈，當初拍一個揶揄六毫子的限時動態，經過輿論後，卻變成了集體霸凌阿Jane的事。」

阿晶離職前數月，仍有找卡特拍片。（YouTube@Jane Lao阿晶）

他說當時冇解釋，是因為他根本丁點都沒有要取笑或欺凌阿晶的想法，不過他承認這些照片的確對阿晶帶來傷害，又稱：「不過拍了就是拍了，而我也沒有在當時和她好好解釋清楚這件事。然後便一直在她心中留下心結和誤會，也沒有以朋友的身份在她離職後去關心她，我責無旁貸。在這裡要和Jane說一句，對不起。」

卡特與微辣的Rachel拍拖多年。（IG@carter0927）

卡特否認要討原諒，但重申不會欺負和霸凌人，至於為何事隔多日才回應，他解釋：「我認為在頭七天什麼都不說靜靜默哀，才是對逝者尊重。」此外，日前有一張他的「摯友限時動態」圖流出，裡面提到：「說出來的不一定是真，沉默的也不一定是假，公道自在人心。」卡特為這幅圖澄清：「我想說的只是那些竄改別人說話的媒體，甚至時間點都不是她離世後發佈出來，我不知道是哪個有心人事前截圖，而刻意在事發後幾天發佈出來。」

卡特的這個限時動態被「摯友」流出，但他解釋是在阿晶離世時所發布。（IG@carter0927）

最後他說自己會承擔所有後果，並從今日起退出微辣，又希望逝者安息、天堂沒有痛苦，表示：「謝謝世間上所有的愛與溫柔。」

按圖睇卡特和阿晶對話圖：

卡特全文：

抱歉，現在才出來回應事件，以下是我想說的話。



首先我要說的是，在她離開公司前，我們都是很好的朋友。2017年年尾，剛剛認識Jane不久後她便大學畢業，那時我還去超市買了一棵蔥，去文具店買了絲帶，弄了一棵蔥花給她，祝她畢業快樂。在她加入公司後，因為她是藝人助理，我們都沒什麼交集，到後來她升上了做藝人經理人，工作上有更多的接洽，我們便更熟絡了起來，她知道我有寫作，有時她想不到文案時，會找我幫忙，那時我都會寫幾篇給她選擇。知道當經理人不易，有次她幫藝人安排拍一條有製作的影片，但預算都花了在演員身上，她問我可不可以義氣幫忙，知道她不易做，我也願意去幫助她免費做製作。2020年初她在經營自己的YouTube頻道，遇到不懂的就會問我，我也鼓勵她說找一個好點的片師去幫她剪影片做好頻道吧。之後的日子，她和我們的關係都很好，我們會一起約去美食節。一起去廣州玩密室逃。一起cosplay炎柱去看鬼滅之刃，2020年的聖誕假期，我們還在公司組了一個10人團，一起去重慶旅行。我們在公司一直都很友好，我也很開心能結交到和自己談得來的朋友。到了2021年1月尾，阿Jane經歷了分手，對於感情不知道怎麼去分對錯，我也不喜歡過問別人的私事，沒有多問，只是在當下發了幾個擁抱的表情符號給她，不知道能為她做什麼。在那之後，我們開始少約出來吃飯，我也沒有主動地去問發生了什麼，我們也少了交談，能聊的基本上也只剩工作。2021年6月尾。她還會問我借一些詩集來看，我都會和她分享我看過好看的。7月份她找我拍一條Q&A，那時她沒有人幫忙，我便借了我的Studio 給她，幫她弄好燈光攝影，好讓她方便。2021年8月，那時知道她離職後，雖然感到可惜，但也只能跟她說好好保重。



以上這些事，都是我和阿Jane的經歷，當然還有很多很多共處的時光。由2017年她入職的一刻起，我一直都當她是好朋友一樣對待，互相幫助，互相請教，在這幾年時間裡，我們都一直很友好，然後，我又怎麼能一邊霸凌，一邊欺負，再一邊和她交朋友，和她經歷這麼多事，裡面的開心是真的，裡面的笑容是真的，裡面的痛也是真的。我又有什麼理由要去霸凌我自己的朋友。



而說到喊喊Filter，那是2021年8月的事情。在8月，Jane在直播說六毫子有哭著想她回來。那天我和六毫子也在公司，我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他，這是我們一直的相處方式，大家互相笑笑大家，由始至終這都是兩個朋友之間的玩笑，而阿丞，他就是剛好在一旁被我隨意拍下，他甚至都不知道我在拍什麼，以為就是像平時一樣，亂拍一通，所以在網絡上留傳出來阿丞喊喊的相片，都是在我限時動態裡面截圖出來。但隔了幾天這件事竟然開始在網上發酵，然後媒體和輿論便開始炒作這件事，風向變成了員工集體網絡霸凌，我看到這件事後也是萬般無奈，當初拍一個揶揄六毫子的限時動態，經過輿論後，卻變成了集體霸凌阿Jane的事。那時我沒有去解釋什麼，因為我自己知道，我由心底裡，從來都沒有要去霸凌和欺負她的想法，一丁點也沒有。



但我沒有要推卸責任，這個限期動態確實是對Jane帶來了傷害，但我絕對不是要去取笑她，更別說霸凌了。不過拍了就是拍了，而我也沒有在當時和她好好解釋清楚這件事。然後便一直在她心中留下心結和誤會，也沒有以朋友的身份在她離職後去關心她，我責無旁貸。



在這裡要和Jane說一句，對不起。



說了這麼多，我沒有要討原諒。只是想誠實地說出我心底裡的話，我和阿Jane是如何相處，這就是我的故事。我不會欺負別人，也不會霸凌別人。



而為什麼要在今天才回應，是我認為在頭七天什麼都不說靜靜默哀，才是對逝者尊重。而網上那個摰友貼文，我想說的只是那些竄改別人說話的媒體，甚至時間點都不是她離世後發佈出來，我不知道是哪個有心人事前截圖，而刻意在事發後幾天發佈出來。



不過凡事都有因果，而這件事後有什麼果，我都會接受。



今天起我會退出微辣，十分抱歉造成了這場風波。



最後，願逝者安息，願天堂沒有痛苦。



謝謝世間上所有的愛與溫柔。

