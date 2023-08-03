熱情男粉絲再出動搭財經主播孫雪祺膊頭　女方嚇至花容失色

新聞女神林婷婷早前被電視城外的熱情男粉絲搭膊頭合照，她以手撥頭髮拉開距離，並配上「尷尬而不失禮貌的微笑」，總算成功解圍。該粉絲近日再出手，在電視城外捕獲財經女主播孫雪祺，一樣搭膊頭，嚇得女方花容失色！



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從該名男粉絲的IG所見，他絕對是追星族一名，但凡出現過在電視的人，不論紅不紅，幾乎全部會被他叫停自拍，不論是主播、應屆港姐、《全民造星》參加者、《中年好聲音》參加者還是YouTuber等，他亦會去商場活動找藝人合照，IG有足足6千幾張相。

早前男粉絲出現在電視城門外，捕獲多名應屆港姐。（IG圖片）

早前他與「最靚女主播」丘靜雯胸貼胸合照已引起爭議，被指過分親密；而他與林婷婷的合照亦令女方一臉尷尬，至日前他與無綫財經主播孫雪祺合照，留言：「好耐冇見你喇希望你拍好啲節目啦同你影相真係好彩你好靚女呀」，不過孫雪祺的樣子明顯被嚇親，苦笑不懂反應，又用手護胸等等。

有網民直斥他的行為是「痴漢」，留言：「咁樣搭女仔膊頭📸有啲冇禮貌」、「放開個女仔！」、「好委屈嘅笑容，真係苦了她」，另外有不少人都認為電視城應該加強保安，別任由員工在門外被堵截騷擾。

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