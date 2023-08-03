陳嘉桓與舊經理人完16年長約　自由身接Job兼做國際皮紋分析導師

陳嘉桓（Rose）14歲時與經理人公司簽下16年長約，近日雙方的合約終於屆滿，Rose目前正回復自由身，除了演藝工作外，考獲國際大腦皮紋分析師及導師牌的她，更會以此為主要工作。



Rose於疫情過後重新活躍起來，出席大小活動，包括為寵物比賽擔任評判、與近百人分享皮紋講座、睇首映、與細細佬出席活動等，她坦言：「好耐未試過一個月來有咁多活動，生活好充實！」不過，她稍後都會以自由身身份接Job，對於跟舊公司完約，她說：「自己都好感恩，畢竟個合約係我14歲就開始簽，到依家都30歲，感覺自己完成咗一個成長階段。都好感謝舊公司，曾經投放好多資源俾我，又令我學識詠春，有好多唔同的幕前機會。」

Rose之前帶細細佬出席活動。

14歲簽經理人公司的Rose，原來已入行多年，近日16年經理人長約終於屆滿。（VCG）

Rose的工作上安排暫時由契媽兼生意拍檔Janey跟進，暫未計劃簽其他經理人公司，但她表明不會放棄幕前工作，希望以此為終身事業。Rose去年底參與遊戲節目《開心無敵獎門人》，令其形象更入屋，Rose指自己做皮紋分析、教班時都遇到小觀眾，「啲小朋友嚟解報告時，都有講話Rose姐姐我哋都有睇你節目啊，平時都有玩啲咁嘅遊戲，可能訓練一啲詞彙，所以喺自己一啲平時拍攝嘅經歷同經驗，解報告時可以同佢哋分享。」

除了幕前工作外，Rose目前以做皮紋分析為正職。

觀眾對皮紋分析未必太熟悉，皮紋分析是以皮紋學對脊紋形態及數量的研究，分析其大腦腦區的分佈結果，再推斷出個人學習和思維模式。Rose本身已是IIPDA新加坡認證發出國際大腦皮紋分析師，最近再考到ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌。除了不停教班外，Rose還正在籌備一本指紋天書，想讓大家更了解不同指紋、性格應用在不同地方。另外，她亦有參與企業培訓，並籌備開設網上平台介紹不同企業。

Rose考獲ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌。

Rose有去做企業分享。