陳嘉桓胞弟被女友爆瘋狂偷食　與性感網紅情慾對話遭流出

網上討論區中一篇「陳嘉桓細佬陳黑又出動食女」為題的帖文登上熱搜,帖文疑似是陳黑的現任女朋友翻攝陳黑手機中,他與多位女性的情慾短訊的照片,有指其中一位女性更是曾為男兒身的第三性別人,即俗稱的「變性人」。



陳黑遭女朋友公開「處刑」,貼出與其他女性的情慾對話。(網上圖片)

陳嘉桓與弟弟陳黑。(網上圖片)

有網民將陳黑個人IG Story上的照片轉貼到網上討論區上,引來大量留言「食花生」。不少網民都表示陳嘉桓細佬陳黑一直都是「Playboy」,且每隔一段時間就會爆出他約會女性、偷食的花邊新聞。網民表示陳黑的「名單表」簡直聯合國一樣。

陳嘉桓胞弟陳黑與性感網紅情慾對話遭流出。(網上圖片)

照片簿上出現過,與陳黑有關係的女性可說是什麼類別都有,有打扮性感的KOL,也有普通的素人,其中更有性感網紅「布哥」。不單如此,對話更十分直接,可以清楚見到陳黑與對話中的女性約會,直接問:「下星期平日幾時放假」,與其女性的對話中更直接透露了兩人「完事」。

網紅布哥的IG有不少性感照片。(IG@phybby_)

一些對話亦相當私人,陳黑直截了當地說:「我都不知幾鍾意俾人X醒」、「假如我同你之後瞓翻晚嘅,朝早記得X醒我」,對方更大爆閨房事,寫道:「佢仲瞓緊我係咁玩佢都冇醒,後尾俾佢個鬧鐘嚇到我馬上鬆手」。

Diane拒絕了陳黑的邀約,有網民表示她疑似曾是個「他」。(IG圖片)

不過陳黑也有失手時,當他相約一位叫「Diane」外籍索女時,雖然對方起初答應了約會,但當對方知道陳黑有女朋友時就拒絕了,寫道:「you have girlfriend sorry」,「I don't like my man to be xxxx girls out there. What is mine is mine only」

有網民表示Diane疑似曾是個「他」,還找到了私密影片。(IG圖片)

照片當中,也表示陳黑暪着現任女朋友,去找前度女朋友剪頭髮,也被踢爆借用陳嘉桓做藉口,瞞着女朋友與另一名女性睇《銀河守護隊》,堪稱是時間管理大師!更驚人的在後頭,有網民在討論區留言表示,其中一位叫「Diane」的外籍索女其實是「第三性別人士」,即是俗稱的「變性人」,不得不令人讚嘆網民的偵探能力。

帖文在網上發酵後,陳黑的IG帳號(blkchan)呈現查無此人狀態。