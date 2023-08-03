這樣的你｜周揚青唔當自己是藝人　拒絕演戲：我上去就是丟人現眼

內地網紅周揚青近年頻頻獲邀上綜藝節目，已有不少觀眾早就把她當成藝人看待，但她似乎不是這樣想，由始至終都當自己是網紅而已。近日，她獲邀上訪談節目《這樣的你》大談內心世界，公開表示從來沒有將自己當成一位藝人，即使有人找她演戲擔任女主角，她都一一拒絕。

周揚青擁有自己美妝生意。（周揚青微博圖片）

作為網紅周揚青可算是成功的代表，有不少製作單位都邀請她上綜藝節目，在潮流節目《潮流合伙人》﹑戀愛節目《女兒們的戀愛4》等，讓觀眾看見她最真實一面，愈來愈受大家喜愛。正因為曝光率高，不少人早把她當成藝人，但她似乎不是這樣認為：「我從來沒有把自己當成過藝人，藝人你至少得有才藝在的人，我沒有任何才藝，我的才藝是甚麼做品牌﹑賣衣服﹑賣化妝品，那不算真正大眾意義上的藝人。我可能因為上綜藝，我算半個做了藝人做的事，但是我的主業是網紅。」強調自己是以賣服裝﹑美妝為主的網紅。

周揚青從來沒有把自己當成藝人。（影片截圖）

另外，她還表示曾有人找過她演戲，但都被她拒絕：「我要真的想當藝人，我就去演戲了，（有接到過本子嗎？）直接送到我這兒問我，你想不想演戲，還有讓我演女一的，開玩笑，你知道嗎？演戲好的專業的人那麼多，我去跟人家比這個幹嘛，我那上去那就是丟人現眼四個字。就可能譬如我有一天真的想要突破，我覺得人生太無聊了，我想要有新的體驗，那可以。但是關鍵是現在至少，這些事情還不是存在於就是我想要突破自己的範疇之內。」她非常清楚自己的能力範圍，回答問題時簡單直接，不做作的態度引來網友激讚。

曾有人找她演戲，她一一拒絕。（影片截圖）