姜濤不敢直視偶像謝安琪　合唱《戀愛達人》臉紅硬晒鈦

人氣男團MIRROR成員姜濤首個個人演唱會《WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨（3日）來到第二場。而邀請兒時偶像謝安琪（Kay）擔任嘉賓的他顯得相當緊張，當二人合唱歌曲《戀愛達人》時，他完全不敢直視Kay，臉頰通紅顯得相當害羞，畫面相當可愛。

姜濤第二場嘉賓邀請了謝安琪同張繼聰 。（讀者提供）

在Kay未正式登場之前，姜濤整個人已顯得非常緊張，更要工作人員幫忙看看自己的髮型有沒有亂，希望能以最佳狀態示人。當Kay慢慢從升降台升上來的時候，姜濤顯得非常雀躍跳起來歡迎對方，二人一同合唱他偶像羅志祥的歌曲《戀愛達人》，伴隨着輕快的節奏，二人亦相當自然手拖手合唱，在過程中姜濤一直難掩興奮心情，不停傻笑着又不敢直視Kay，整個人站得相當畢直動也不動，一臉通紅顯得相當害羞，令到她都相當不解笑言：「 做咩唔望住我嘅 ，又話嚟唱歌但又唔望我 我唔係好明。」相當搞笑。

姜濤面對Kay相當害羞。（讀者提供）

隨了Kay之外，姜濤亦邀請了她的老公張繼聰（Louis）做嘉賓，他還非常有禮貌地稱對方為「張繼聰前輩」，令到Louis笑言：「唔好講到咁生疏啦！」其實他們二人私底下關係好好，Louis給了好多鼓勵姜濤。原來在《叱咤》之後，姜濤受到好多質疑的聲音而沉寂數月，在此期間Louis有給予安慰並鼓勵他，而在他眼中姜濤是一位勤奮又善良的大男孩，在如此年紀需要面對巨大壓力，他亦表明非常關心他的心理，果然是一位好好的前輩。