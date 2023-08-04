童星對決｜唔止日系冼迪琦　韓風莊錠欣都出寫真仲返香港街頭取景

無綫出身的童星冼迪琦（小迪）近日推出寫真集《AKB48 Team TP冼迪琦1st寫真集—在你心迪》，性感尺度全開，網民都驚嘆時間飛逝，當日的小女孩已長成亭亭玉立的偶像少女。而其實除了小迪外，另一位同樣TVB出身的童星莊錠欣（Elkie），早前都推出了相集，雖然她近年已轉往韓國和內地發展，但相集中有很多照片都在成長地香港取景，好有親切感！



小迪的寫真名為《AKB48 Team TP冼迪琦1st寫真集—在你心迪》。

小迪和Elkie其實有不少共通之處，首先兩位今年都24歲，同樣是在無綫拍劇而廣為人認識，並且分別成為台灣女團TPE48以及韓國女團CLC成員，如今兩人都先後離開團體作獨立發展，並推出個人寫真集。早前已詳盡介紹過小迪的寫真，現在就看看Elkie的相集！

Elkie和小迪都是童星出身，拍過多套TVB劇。（劇照）

小迪的寫真相，令男粉絲鼻血直流。（官網圖片）

Elkie的相集名為《找到自我的旅程 第一篇／力量》（The Journey to Self - Strength），封面並不是用上她的美照，而是大地色系的沙漠和月亮。Elkie的造型以型格為主，她說：「為了呈現更多不一樣的我，真的有花了點心思啦👉🏻👈🏻劇透一下的話就是…有很多第一次嘗試的造型，還有紀錄了很多香港的打卡地，以及有拍攝過程蠻崎嶇的破格挑戰🌊」

Elkie的相集《找到自我的旅程 第一篇／力量》（The Journey to Self - Strength）封面。

Elkie的寫真在香港街頭取景！（IG@chongtingyanelkie）

相集還附贈「2023 Elkie莊錠欣生日派對台北場門票抽獎序號乙組（限定名額100位免費入場）」及「Elkie莊錠欣隨機小卡乙張（共三款）」相集售價為新台幣790，跟小迪799的寫真差不多。不過，相集於上月底已結束訂購，想買的話可能要等加購了。