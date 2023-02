On Call 36小時II︱莊錠欣與「繼母」合照　朱千雪美貌十年如一日

無綫(TVB)經典劇集《On Call 36小時II》拍攝至今已經十年,在劇中飾演Yannis的莊錠欣(Elkie)於IG貼出與「向芊兒」朱千雪(Tracy)的合照寫上:「我們也10年了」,「繼母」朱千雪亦表示:「10 years later, I am now learning from your experiences(十年後,我正從你的經驗中學習)」。這張母女約會的合照勾起網民回憶紛紛高呼:「好懷念呀」、「芊兒&Yannis」。



母女約會的合照勾起網民回憶。(IG圖片)

「媽媽」朱千雪表示:「10 years later, I am now learning from your experiences(十年後,我正從你的經驗中學習)」。(IG圖片)

由童星變前韓國女團成員 Elkie轉往內地發展設立「莊錠欣工作室」

童星出身的莊錠欣已經24歲,亦由當年的小女孩變成前韓國女團成員。她於2015年在Cube娛樂的海外公開選秀合格後成為練習生,翌年加入韓國女團CLC,正式出道並成為領唱擔當。不過,有傳她因在4年女團生涯中沒有收過演唱會等收入的分成,於2020年經由京師律師事務所向Cube娛樂發出律師信,並於2021年終止合約及退出CLC。及後,Elkie便轉往內地發展,於廈門設立「莊錠欣工作室」主攻中國市場。

童星出身的莊錠欣亦由當年的小女孩變成前韓國女團女員。(網上圖片)

退出CLC後,Elkie便轉往內地發展。(IG圖片)

Elkie轉往內地發展,於廈門設立「莊錠欣工作室」主攻中國市場。(IG圖片)

朱千雪美貌十年如一日 淡出娛樂圈轉行做律師

朱千雪十年如一日的美貌亦成為大眾焦點,現年34歲的她於2016年修讀香港城市大學法律博士學位,2020年完成一年實習正式成為律師,主要負責民事及刑事訴訟。自轉行做律師後,Tracy便淡出娛樂圈,不過亦會更新社交平台好讓粉絲得知自己的近況,可見她氣質依舊狀態大勇,美貌更勝從前。

朱千雪於《On Call 36小時II》飾演向芊兒。(網上圖片)

朱千雪美貌十年如一日。(IG圖片)

魏焌皓疑強吻麥明詩被炒魷 轉戰內地升呢做「溝女王」

同樣淡出娛樂圈的還有「張一康」魏焌皓,當年的他憑角色火速彈起,人氣急升。有樣有身材的他原應受公司力捧,可惜有傳他拍攝《使徒行者2》時,疑發生強吻麥明詩事件,女方不滿並向高層投訴,魏焌皓即被「照肺」,最後更提前炒魷收場。雖然他否認此事,但事業依然受挫跌至谷底。轉投北上的他不時直播又曾參與電影《直擊現場》,微博更累積了20萬粉絲。多年不見的魏焌皓去年加入抖音不時扮演高富帥的角色,憑「靚仔樣」與不同女生上演霸道總裁的戲碼,升呢做「溝女王」。

魏焌皓憑「張一康」火速彈起。(網上圖片)

魏焌皓當年憑着陽光男孩形象,以及健碩的身形,備受公司力捧。(IG/ @ngainathan)

