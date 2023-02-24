On Call 36小時II︱莊錠欣與「繼母」合照　朱千雪美貌十年如一日

無綫（TVB）經典劇集《On Call 36小時II》拍攝至今已經十年，在劇中飾演Yannis的莊錠欣（Elkie）於IG貼出與「向芊兒」朱千雪（Tracy）的合照寫上：「我們也10年了」，「繼母」朱千雪亦表示：「10 years later, I am now learning from your experiences（十年後，我正從你的經驗中學習）」。這張母女約會的合照勾起網民回憶紛紛高呼：「好懷念呀」、「芊兒＆Yannis」。



母女約會的合照勾起網民回憶。（IG圖片）

「媽媽」朱千雪表示：「10 years later, I am now learning from your experiences（十年後，我正從你的經驗中學習）」。（IG圖片）

由童星變前韓國女團成員 Elkie轉往內地發展設立「莊錠欣工作室」

童星出身的莊錠欣已經24歲，亦由當年的小女孩變成前韓國女團成員。她於2015年在Cube娛樂的海外公開選秀合格後成為練習生，翌年加入韓國女團CLC，正式出道並成為領唱擔當。不過，有傳她因在4年女團生涯中沒有收過演唱會等收入的分成，於2020年經由京師律師事務所向Cube娛樂發出律師信，並於2021年終止合約及退出CLC。及後，Elkie便轉往內地發展，於廈門設立「莊錠欣工作室」主攻中國市場。

童星出身的莊錠欣亦由當年的小女孩變成前韓國女團女員。（網上圖片）

退出CLC後，Elkie便轉往內地發展。（IG圖片）

Elkie轉往內地發展，於廈門設立「莊錠欣工作室」主攻中國市場。（IG圖片）

朱千雪美貌十年如一日 淡出娛樂圈轉行做律師

朱千雪十年如一日的美貌亦成為大眾焦點，現年34歲的她於2016年修讀香港城市大學法律博士學位，2020年完成一年實習正式成為律師，主要負責民事及刑事訴訟。自轉行做律師後，Tracy便淡出娛樂圈，不過亦會更新社交平台好讓粉絲得知自己的近況，可見她氣質依舊狀態大勇，美貌更勝從前。

朱千雪於《On Call 36小時II》飾演向芊兒。（網上圖片）

朱千雪美貌十年如一日。（IG圖片）

魏焌皓疑強吻麥明詩被炒魷 轉戰內地升呢做「溝女王」

同樣淡出娛樂圈的還有「張一康」魏焌皓，當年的他憑角色火速彈起，人氣急升。有樣有身材的他原應受公司力捧，可惜有傳他拍攝《使徒行者2》時，疑發生強吻麥明詩事件，女方不滿並向高層投訴，魏焌皓即被「照肺」，最後更提前炒魷收場。雖然他否認此事，但事業依然受挫跌至谷底。轉投北上的他不時直播又曾參與電影《直擊現場》，微博更累積了20萬粉絲。多年不見的魏焌皓去年加入抖音不時扮演高富帥的角色，憑「靚仔樣」與不同女生上演霸道總裁的戲碼，升呢做「溝女王」。

魏焌皓憑「張一康」火速彈起。（網上圖片）

魏焌皓當年憑着陽光男孩形象，以及健碩的身形，備受公司力捧。（IG/ @ngainathan）

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