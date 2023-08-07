李玟老公樂裕民被揭靈堂受不公待遇：Bruce花圈要等，其他可直入

華語天后李玟（Coco） 7月5日離世，終年48歲。自Coco逝世後，其外籍老公Bruce Rockowitz（樂裕民）頻受攻擊，今（7日）《香港01》接觸到Bruce身邊人，該知情人士為Bruce大感不值，驚揭Bruce版本的真相。

Coco與超級富商老公Bruce。(李玟微博)

Coco的喪事由其胞姊李秋林、李思林出面一手操辦，Bruce被指不請自來靈堂，備受指罵，談及此Bruce身邊人質疑，為何丈夫需要邀請才可出席妻子的喪禮，「Bruce靈堂不請自來？覺得好好笑，身為一個丈夫，妻子嘅葬禮係咪需要邀請呢？係咪一個好唔正常的評論呢？如果你去家人葬禮，你使唔使邀請㗎？Coco家姐係知Bruce會嚟㗎嘛，有Direct WhatsApp㗎嘛！」

知情人士續透露，兩名繼女原被安排至公眾場時段，經Bruce要求才被安排到親友時段，直斥做法不當，「佢哋係將兩個女擺喺公眾場的時段，呢個好唔適當的做法，後來經過Bruce要求後，先將阿女升返做4至6點的時段，呢個係事實嚟嘅。」

知情人士質疑，為何Bruce出席妻子Coco的喪禮需要邀請。（李玟微博）

Bruce的花圈也是焦點之一，外界報道指Bruce送上花圈後，被殯儀館以家屬未到為由拒收，負責Coco喪禮的公關今日出聲明表示，經了解後當日殯儀館沒有拒收任何花圈。談及此事，知情人士稱Bruce的花圈受到不公平待遇，「佢哋點樣安排我唔知，但其他人送嘅可以即刻入去，但Bruce送嘅就要喺度等囉！要等家屬嚟先決定擺唔擺入去囉！同一間花店有兩個花圈，其他人可以直入，但Bruce就要喺靈堂出面等囉！」

至於被白布遮住名字，Bruce身邊人則諒解花店做法，「花店可能見到好多記者，唔想出現混亂，就遮一遮，因為唔知要等幾耐，後期就退返去花店囉。」

Coco李玟和Bruce原來尚未離婚。（cocolee117 @FB）

Bruce翌日未見現身靈堂為Coco送殯和扶靈，隨後卻抵達火葬場送Coco最後一程。被問為何稍早時段不見人，Bruce身邊人大感不忿說：「既然佢哋決定扶靈都唔擺佢入去，如果你係佢本人，你係咪會覺得情何以堪呢？佢哋嗰邊唔批准佢做扶靈嘅一位，你覺得佢係點樣呢？企喺門口？第一日已經好難堪，原來兩個女要公眾時間先去到，已經好難過，第二日仲要咁樣俾人對待，想去都已經冇辦法。但佢都選擇無論如何都要去最後一程，所以佢就去火葬場啦！」

Bruce在火葬場被Coco粉絲鬧爆。(影片截圖)

而Bruce和Coco兩位胞姊的關係也是眾人焦點，李思林在靈堂上公開哭訴「有人害死咗我個妹！」矛頭直指Bruce。Bruce身邊人表示，Bruce在Coco生前與她家人關係交好，Bruce仲會請兩位大姨去旅行，「之前係完全冇問題，家庭聚會都已經會一齊食飯，派對都會邀請佢，以前係冇問題，一啲問題都冇。有時候一班人去旅行，使費都是Bruce負責的，我哋有單據的。」

一代華語歌后李玟8月1日出殯，辭靈儀式完結後，靈柩移往歌連臣角火化。（陳順禎攝）

7月2日下午CoCo出事被送往瑪麗，二家姐Nancy指由Bruce助手通知才得悉此消息，知情者直斥此傳聞令人百思不得其解，「出事嗰日，冇可能會係由助手第一身通知Nancy，嗰件事發生響媽媽屋企，當時佢大家姐Carol亦響度，係咪應該佢家人通知二家姐呢？點會係Bruce 助手通知二家姐呢？之後Bruce知道咗個消息，因為Bruce當日唔喺香港，好緊張，所以即刻打電話俾Nancy問詳細情況，所以又點會係Bruce助手第一個通知Nancy呢？」CoCo經醫療團隊搶救多天，最終於7月5日上午不幸離世。

有記者問到「Bruce有無對Coco唔住」，李思林李秋林都未有回應。（陳順禎攝）

另有報道指出，Coco逝世後家人為她挑選晚裝隨她入土為安，包括2000年登上奧斯卡表演所穿的紅色旗袍，惟家人到訪Bruce赤柱寓所尋回衣物時，卻因Bruce不在港遭到公司職員阻撓，對方更稱屋內已沒有CoCo衣物。Bruce身邊人澄清這為失實報道，「如果Bruce阻止佢，根本唔會俾佢入去攞，如果俾得佢入去，就梗係俾佢入去攞㗎啦！點會阻撓呢，如果阻撓就直頭俾唔都俾佢入去啦！我唔知點解佢哋會咁講囉！」

Coco家姐李思林。(節目截圖)

Bruce身邊人透露，Coco生前曾向Bruce表示希望將骨灰撒在馬爾代夫，「因為佢好鍾意嗰個地方。」惟如今李家人手持Coco骨灰，Bruce曾向李家人反映過Coco最後心願，但按照現時情況估計，是否能做到還屬未知之數，「Coco過世前有傾過，呢個情況就唔知有咩可以做到，當然Bruce希望可以完成呢個心願，都有反映過，但呢個情況就估計唔到。」