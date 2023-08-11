黃一山孖眾港星內地商演開心合照　55歲許秋怡一把濃厚長髮超搶鏡

近年已減少幕前演出的陳錦鴻，現多留在內地接商演為主，近日他就聯同多位為人熟悉的港星出席一個商演活動。眼見同場的黃一山在社交網站上貼與他的合照，其皮膚蠟黃﹑髮際線過高，而且眼角皺紋相當明顯，整個人散發出疲態感，與幾年前精神飽滿的模樣相差甚遠。

幾年前的陳錦鴻。（視覺中國）

從黃一山上貼的合照可見，身穿西裝的陳錦鴻略顯消瘦，舉V合照的他膚色蠟黃，眼角皺紋明顯十足，而且髮際線相當之高，雖然滿帶笑容合照，但他整個人明顯狀態不佳，散發疲態感，反之現年58歲的黃一山保養得宜，皮膚光澤而且頭髮濃密，童顏依舊，相比之下顯得陳錦鴻比他年長許多，但其實他細過對方，現年56歲而已，兩人形成了強烈對比。

陳錦鴻略顯疲態。（黃一山微博圖片）

正因為陳錦鴻膚色蠟黃，早前有網友就擔心他是否因經常要照顧兒子導致身體出現問題，就叮囑他去醫院檢查，但他曾表示自己身體並沒大礙。事實上，為了照顧家庭陳錦鴻選擇放棄了當紅之際的演藝機會，在息影的6年中他全心全意照顧患有自閉症的兒子Edgar，為了讓兒子有一個良好舒適的學習環境，他更同家人搬到郊區，花時間教導兒子，陪伴他行山﹑散步等各種活動，教導他克服不少恐懼，絕對是一位好爸爸。

陳錦鴻顯老許多。（視覺中國﹑黃一山微博圖片）

另外，同場的還有多年未在港公開露面的許秋怡，雖然已年屆55歲，但其保養得宜，一把濃厚的長髮相當搶眼，與當年還是少女的模樣，相差不大。還有張文慈﹑陶大宇﹑湯鎮業﹑湯寶如等，現場星光熠熠，看來港星在內地是吃香的。

許秋怡一把長髮依然濃厚。（影片截圖﹑黃一山微博圖片）