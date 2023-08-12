于正認證力捧新人像梁朝偉　網友唔認同︰像朱一龍

在內地有「金牌監製」之稱的于正，造星能力非常強，不少現時的一線紅星都是由他捧紅，就好像楊冪、趙麗穎、陳曉等，而近來其公司又簽下一名年輕男藝人，被他稱讚樣貌神似影帝梁朝偉，惹來不少討論。

于正捧紅不少人。（于正微博圖片）

正因為有網友捕捉到被于正說像梁朝偉的新人演員梁永祺的生圖照片，頓時受到廣大網友討論。從曝光的照片可見，當時的梁永祺身穿便服，頭上梳着古裝頭，輕鬆自然地步出酒店門口，應該趕着開工拍攝。在網友零修圖鏡頭下，可見他五官長得精緻，特別是一雙眼睛又圓又大，炯炯有神，濃眉大眼絕對是帥哥一名。

梁永祺被于正指像梁朝偉。（微博圖片）

網友不認同于正的說法。（視覺中國﹑梁永祺微博圖片）

對於梁永祺的樣貌外型，于正當然非常滿意，在之前回覆網友的留言時候，配上梁永祺一張寸頭髮型，展現憂鬱眼神的酷帥照片，留言表示：「不像你說的這些人吧，難道不像梁朝偉？」言下之意覺得他神似梁朝偉。但大部分網友絕不認同他的的說法，表示梁永祺根本不像梁朝偉，因為梁朝偉眼睛比較小且散發憂鬱氣息，特別吸引人，兩者之間差別相當之大。而于正對於自己之前的說法亦有作出回應：「那只是我個人的感覺，現在越看越不像，每個演員都應該有自己的特色，但前輩精湛的演技是我們永遠的榜樣。」前後說法不一，引來不少網友猜測他像在炒作，為自家藝人作宣傳而已。

于正前後說話不一。（微博圖片）

對比梁永祺被指像梁朝偉，不少網友就指他更像男星朱一龍，因為二人都是長臉型，五官精緻，眼睛又圓又大，更有相似度。但朱一龍在初出道時曾被指像梁朝偉，只能夠說梁永祺是梁朝偉3.0吧！

梁祺被指更像朱一龍。（梁永祺微博圖片﹑朱一龍微博圖片）