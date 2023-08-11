加拿大網紅Lil Tay發聲明證實與兄長仍在世　IG遭到他人不當使用

現年14歲的加拿大網紅Lil Tay，過去因為在社交網站上貼跑車﹑豪宅及大灑美金等行為，而令她聲名大噪。而獲得高度關注的她，就在9日傳出死訊，根美媒報導指其家人在instagram已發出聲明，證實她離世消息，但並沒有交代死因，再加上之前她的哥哥離世，一家人痛上加痛，消息一出震驚不少網友。

但沒想到只相隔一日，有美媒報導指Lil Tay竟公開發出聲明，指自己與其兄長依然在世，並指個人的instagram是遭到他人不當使用，所以才有離世此不實消息一說。

Lil Tay9日傳出死訊。（Lil Tay＠IG）

據美媒報導指出，Lil Tay在聲明中強調自己同兄張Jason依然在世，在過去24小時她飽受創傷，得知不實消息傳出她有嘗試作出解決，但一整天的電話受到轟炸，令她無法作出處理。另外，聲明還提到她的個人instagram是遭到第三方不當使用，而她的原名亦不是他人口中所提及的Clarie Hope，真正原名為Tay Tian。

而目前她的個人instagram帳戶，已透過Meta公司協作而尋回，重新掌控自己的控制權，而有關死訊的貼文目前亦已刪除，事件可以說是一個大翻轉。