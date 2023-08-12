炎明熹回應數月搵500萬傳聞　賺到錢會買樓自住爆慳家到俾家人笑

炎明熹（Gigi）貴為新一代小天后，人氣超強。今日（12日）她現身商場出席《Gimme LiVe 2023 “So Live So Good”》活動，人未到已有數百「Gi炎粉」霸定位，佔據數層商場，令現場一片紫海，群情洶湧。

Gigi的粉絲「Gi炎粉」逼爆商場。（葉志明攝）

Gigi唱出《好想約你》、《Little Magic》和《今生今世》三首歌，活動前她接受《香港01》訪問，入場時顯得有點害羞遮住鼻子，原來她鼻頭生暗瘡，她向記者表示打算唱歌都遮住，希望大家見不到。當記者講到鼻尖生瘡可能是有人暗戀，她不知有冇人暗戀自己，指住鏡頭說：「我覺得暗戀嘅人應該就係我爸爸媽媽！因為都有一段時間未見，佢哋可能太掛住我。但我前兩日都返咗去，因為好想見一見佢哋，佢身體出現咗少少問題。我唔知有冇人暗戀我，但係如果有人暗戀我都唔會知道，話明係暗戀。」Gigi懷疑自己休息不夠，因為工作繁忙，拍攝時間也長。

Gigi怕醜表示不想人見到她的暗瘡。（葉志明攝）

其他學生暑假去玩，但Gigi就忙於工作，她透露只有幾日在家中休息，另外要持續睇中醫調理身體，並拍攝《唱遊大灣區》。近日有報道指Gigi出騷價升價1.5倍，暑假密密出騷，幾個月已吸金500萬！她指連自己都不知道是否賺了500萬，笑說：「唔通真係賺咁多，大家都咁樣講？我唔知係咪真，但係如果真係賺500萬，我希望我可以對得住呢個價錢，繼續加油！」她指工作從沒過問酬勞，只專注表演。

Gigi說第一次做拍《唱遊大灣區》這類節目，可以一邊玩耍，一邊吸取音樂靈感。（葉志明攝）

問到若真的賺到500萬，會如何花費及會否考慮置業，Gigi會儲起、買樓或幫助有需要人士，她渴望嘗試搬出來自己住，她表示：「屋企人都想我嘗試獨立，但係因為有佢哋嘅存在，我會好想依賴佢哋，有得依賴當然依賴多幾次，但係如果真係自己住，我相信都冇問題，但係當然有啲事情要繼續去適應。」她相信最難適應是缺乏安全感。講到心目中的理想家居，Gigi希望是個令自己放鬆、舒服、溫暖的地方，讓自己消除一日疲勞。

Gigi不知道自己搵幾多錢，但如果搵到500萬，她會儲錢或買樓。（葉志明攝）

Gigi又透露自己平時搵到錢都給家人保管，自己花費最多是飲飲食食，因為是必需品，其次就是文具。問到她算揮霍還是慳家，Gigi即連聲表示自己絕對唔「大使」，並謂：「我完全唔算大使！屋企人話我係啲唔知咩姑婆，係咁儲錢唔攞出嚟嗰種，所以我一定唔係大使嘅人，但係如果食物，或者我會想對佢好嘅人，我就會攞好多錢出嚟請佢食，或者買嘢畀佢哋。」

現場氣氛熱烈！（葉志明攝）