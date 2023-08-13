周吉佩談《中年好聲音2》大熱　聞有「周吉佩接班人」謙稱抬舉

周吉佩（吉吉）昨日（12/8）現身商場出席《Gimme LiVe 2023 “So Live So Good”》活動，他的粉絲「吉S粉」清晨5點就來排隊，在現場舉晒牌，吉吉表示自己一瞓醒睇到訊息都覺得好佩服，感謝他們等足12個鐘，並先後唱出《修煉愛情》、《這麼近那麼遠》和《Kiss Goodbye》三首歌。

周吉佩獲「吉S粉」撐場，粉絲天未光已到場為見他一面。（葉志明攝）

（左起）周吉佩、曹敏寶、炎明熹、劉智衛及力臻出席音樂節活動。

音樂會舉行的時間，撞正無綫舉行《中年好聲音2》記招，身為上屆冠軍的吉吉未能出席，但原來他一路有睇直播。講到早前網上流出十強大熱名單，包括：《超級巨聲》第一季第5名劉威煌、曾參與《全民造星III》獲第9名的黃劍文（Kimman）、孫耀威細妹孫美賢、澳門靚仔古淖文（German）、澳門歌手龍世傑、曾參加《新秀》的姚安娜，以及童星「光頭仔」王嘉明等，部份人更獲封為「周吉佩接班人」、「周吉佩2.0」，他笑言：「太抬舉，絕對冇咁嘅事！因為佢哋未唱我都知道佢哋過往嘅經歷、作品，知道佢哋實力，唔係周吉佩2.0。」

周吉佩再唱當年《中年好聲音》海選所唱的《修煉愛情》。（葉志明攝）

部份參賽者與吉吉識於微時，其中一位就是劉威煌，他說自己小時候參加區際歌唱比賽，威煌已是黑馬，常常獲獎，不是第一就第二，而自己當時只是初出茅廬，又謂：「後來佢參加比賽，入咗行，我亦都喺另一個電視台做歌手，大家有唔同發展，今年我同威煌再相遇，同佢做咗個專訪，斷斷續續十幾年，大家都不停Update返大家啲嘢，所以今日見到佢，我覺得好開心，我對佢好有信心！佢係非常勁，亦都係我前輩，我覺得好彩我唔係今年參加《中年好聲音》，如果唔係我一定⋯⋯（輸畀佢？）唔好話輸唔輸，但佢係好強嘅對手，其他仲有好多，譬如Kimman彈結他都好勁。」

周吉佩認為《中年好聲音2》參加者實力好強。（葉志明攝）

吉吉指自己冇資格寄語今屆的參加者什麼，只能分享心情，他說一定會緊張，但只好洗腦式的代入歌曲中角色，想想要唱給誰聽，忘記緊張，他又說：「我決賽係本住『都輸㗎啦』嘅心情，所以先放開咗，呢個係最大嘅轉捩點。講真位位唱歌都唔差，就係爭個狀態，所以心態係最緊要！」