梁朝偉傳秘戀程瀟即被起底舊情史　揭張曼玉曾被吻到「全身發抖」

梁朝偉和劉嘉玲結婚15年，是演藝圈的模範夫妻，近日卻爆出與25歲女星程瀟秘戀、擁有私生子，甚至為該女星在日本買房，程瀟火速透過工作室否認，直呼：「假得離譜！」而梁朝偉過去的情史也被挖出，其實梁朝偉曾在受訪時，透露有一位女星跟他拍吻戲，吻到全身發抖，讓他印象深刻，而這位女星就是和他緋聞傳了好幾年，卻從來沒正面認愛過的張曼玉。



【相關圖輯】張曼玉相隔半年更新巴黎豪宅生活 零濾鏡素顏真面目令網民驚歎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

梁朝偉1984年與張曼玉合作《新紮師兄》，當時2人有吻戲，張曼玉當天吻到全身發抖，讓他印象深刻，至於是動情還是緊張則不得而知，後來2000年2人再次合作，一同演出王家衛的《花樣年華》，一拍就是朝夕相處15個月，之後梁朝偉也坦言拍完後很難抽離角色，也就是「非常想念對方」。他也承認非常了解彼此，這部片讓梁朝偉獲得第53屆康城影帝，當年他一手牽著女友劉嘉玲，一手牽著張曼玉，畫面令人記憶猶新。

【相關圖輯】張玉珊不甘盧啟賢被指空心老倌 8女星曾遇假富豪陳法蓉損失慘重（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

2人緋聞傳了好幾年，但最終2008年梁朝偉還是娶了劉嘉玲，甚至2人結婚時，有傳媒詢問張曼玉有沒有祝福他們？張曼玉也乾脆地回答「沒有」，而梁朝偉曾被問到「如果時光可以倒流想回到什麼時候？」梁朝偉回答：「38歲，拍《花樣年華》時。」讓人對這段若有似無的感情，增添更多想像。

梁朝偉2000年出席坎城影展時，一手牽女友劉嘉玲、一手牽張曼玉。（微博圖片）

延伸閱讀：

江宏傑注意！福原愛被強制執行卻「下落不明」 日媒揭他成功機率

【本文獲「TVBS」授權轉載。】