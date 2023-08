韓國女團NewJeans於上個月發布的新歌《Cool With You & Get Up》MV,特別邀請影帝梁朝偉助陣,短短20秒單靠眼神便征服觀眾,演技精湛。



近日,負責執導MV的導演申宇錫在韓國漫畫家李末年的YouTube節目中,講述了拍攝MV的背後故事,他透露,其實梁朝偉出場的畫面是合成的:「我們在西班牙巴塞隆拿取景,但是梁朝偉是在東京以綠幕拍攝,這些畫面都是自己想像和表演出來的。」申宇錫續指道:「能同梁朝偉合作非常榮幸,他很灑脫,無論開會或拍攝當日,都沒有經理人一齊,而是自己一個人來,髮型、服裝也是自己準備」等,非常認可梁朝偉的專業態度,同時,也足以見得梁朝偉的神級演技,連獨角戲都可以做到入木三分!

兩人一邊睇畫面一邊解析,左邊的是導演申宇錫。(視頻截圖)

