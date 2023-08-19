中年好聲音2｜陳慧嫻望參賽者唱出獨有風格：唔好唱得咁似我

TVB備受關注的綜藝節目《中年好聲音2》今（19日）舉行拜神儀式，除了舊有的多位評審出席之外，今年新加盟任導師的陳慧嫻（Priscilla)亦有出席。在接受《香港01》訪問的時候，她就揚言不希望有參賽者模仿歌手唱歌，更表示會看重唱歌時有沒有投放感情。

陳慧嫻覺得《中年好聲音》這個節目好勵志。（葉志明攝）

在接受訪問時，問到在甚麼條件情況之下能打動她出山擔任導師，Priscilla就表示：「我最主要覺得呢個節目好勵志，好勵志咁去追夢。特別係一啲後生嘅時候追唔到或者時候未到，但到咗中年好多嘢有咗家庭事業，去追一個自己好喜歡嘅嘢，好鼓勵佢哋做呢啲事情。」而今年有不少名人的成員、曾做過歌手的參賽者，問到會不會對這些有幕前經驗的人評分標準較高，她就笑言：「其實我自己住喺山窿，對好多嘢唔知。」不知道誰是誰的她，就認為如此一來會公平看待所有人，她又強調會注重參賽者唱歌時有沒有投放感情，打動到她。

陳慧嫻笑言不太知道參賽者的背景。（葉志明攝）

另外，提到如有參賽者唱其經典名曲時，會否在評分上看得比較嚴格，她就揚言：「我希望佢哋唔好唱得咁似我啦，因為我覺得我唔係幾贊成有參賽者揀一個歌手嘅歌模仿到佢好似，應該要唱到另外一個風格出嚟，而令我又覺得調返轉頭想學返你咁樣唱喎。」