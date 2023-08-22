吳尊孖子女打籃球鼻骨嚴重受傷　無懼破相：我變得更Man了

現年43歲的吳尊近日帶同妻小一起乘坐郵輪去地中海旅行，沒想到在郵輪上與一對子女打籃球的時候，不小心弄傷鼻骨旁位置，看上去傷口頗深，而且血流不止，相當恐怖。而不少網友看見後都甚為擔心他會破相，紛紛留言叫他要特別注意傷口，做好清潔消毒千萬不要引至發炎，趕緊看醫生最為安全。

吳尊帶妻小去旅行 。（吳尊微博圖片）

眼見吳尊上貼的照片可見，祼着上身打籃球受傷的他，完全不慌張，還輕鬆地自拍受傷畫面，肉眼可見其鼻骨旁位置有割痕，而且傷口頗深，流了不少血，相當恐怖。而無懼破相的他更笑言自己變得更Man了：「我這臉上的疤值得嗎？這十幾年不打球就因為我有個很拼的個性…怕受傷就打得不爽所以就乾脆不打了，最近Nei Nei和Max愛上籃球，不再打球的我每天都陪他倆在鄱郵輪上打3對3，我們打球的默契還真不錯，但沒想到，我變得更Man了。爸爸的這個疤痕為你們而存在，如果他倆看到我的疤痕能記得爸爸有多想鼓勵他們健康和運動，那就值。」絕對是一位好爸爸。

吳尊受傷流血。（吳尊微博圖片）

雖然吳尊對於受傷一事看得比較輕，但不少網民卻非常擔心，叫他要好好處理傷口避免引至發炎，最好看醫生處理，希望不要在帥臉上留疤。

吳尊似乎對受傷看得很輕。（吳尊微博圖片）