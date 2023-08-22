中國好聲音｜選手爆被節目組暗索10萬元贊助　未答應終被淘汰

近日網上曝光了一段華語樂壇天后李玟（CoCo）生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公的錄音聲帶，引發軒然大波。隨後有不少曾參加過該節目的參賽者就出來控訴節目有黑幕，引來不少網民聲討節目組同電視台，事件至今尚未平息持續發酵中。而近日再有一名參加過節目的錄製選手走出來爆料，指出節目組曾暗示索要10萬人民幣的贊助費，最終他並未作出妥協，於是再沒有機會進行錄製節目了。

CoCo生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公。（微博圖片）

據內地媒體報導指出，這一位參加者名叫河川敷，是2013年《中國好聲音》第二季的錄製選手。原本在網上音樂平台唱歌已小有名氣的他，獲得節目組的邀請，面試唱了一首歌的Demo，隨後按照節目組指定的歌曲進行了錄製。之後該節目有位田姓導演找他談話，表示想與他簽約，一簽就是十年期限。河川敷回憶這段談話內容時表明，當時對方並沒有直接提到錢，而是在旁敲擊作出一些暗示，意思是想讓節目播出的話需要一些贊助，當下他就明白對方意思，而這筆贊助費據指是大概10萬人民幣。

有參加耆控訴節目有黑幕。（《中國好聲音》微博圖片）

當時作為一位剛剛畢業不久的學生，他根本沒有那麼多錢，當然拒絕了這個要求，他還向對方提出了一建議，希望節目組可以先墊付，待節目播出後效果好的話或者接到代言之類就可以將錢還給他們。而這個建議最終得不到妥協，他亦未能繼續進行錄製節目。