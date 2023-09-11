專訪｜財經主播孫雪祺怕身材見報損形象：TVB提我身材突出要小心

香港人睇港聞一定多過財經節目，但孫雪祺（Gigi）作為財經主播，出現率和見報率卻不遜於多位港聞主播。人類是視覺動物，她上報很多時都是身材驕人，這類女生極易成為女性公敵，甚至有媒體說她離職都只跟男同事影相，暗示與同性關係一般。不過筆者在短短一小時相處過後，卻發現Gigi比想像中爽朗很多，原先以為主播做訪問一定很正經、說話處處有保留，然而這些既定印象都被Gigi一一推翻。

場地：Studio Meta



從零粵語根底到財經主播 最驚讀「港交所」

Gigi 13年從內地來港，當時一句廣東話都聽不懂，而偏偏做主播，字正腔圓、咬字清晰是基本，所以連她都不曉得自己怎麼會入行。她在上海讀英文，再來香港讀語言學，讀完書見自己對傳媒行業甚有興趣，就入了亞太第一衛視，主力做社交媒體，娛樂、財經都有涉獵，「公司畀機會我，話我個樣都算可以，同埋講嘢都算唔錯，叫我做吓新聞，我覺得係新挑戰，自己都願意接受，所以慢慢去做內容嘅方向。」

孫雪祺早年曾任職One TV，也是她踏上財經主播之路的契機。（影片截圖）

與此同時她攻讀了香港中文大學的新聞系碩士學位，18年加入無綫新聞部，初時做國際新聞為主，再轉去財經組，「財經幾有趣，成日同數字有關係，我覺得自己計數都還可以，跟住啲數嘅變化，睇吓財經、經濟，都係個專業嘅行業，就慢慢有興趣去做。」Gigi很喜歡與不同人聊天，每日工作睇不同股票價格、與嘉賓聊天、訪問上市公司代表，一做就是五年。

孫雪祺初來香港時，一句廣東話都聽不懂，卻憑努力當上了主播，現時咬字已很不錯。（葉志明攝）

從訪問片中，讀者大概聽得出她口音不重，背後想必下了不少苦功，以來港已8、9年來說，她自覺上鏡發音還是差些少，最初採訪也著實感到很困難很吃力，感覺到別人和自己說話會覺得辛苦，只得不停查字典、問朋友、煲劇去學廣東話，但當然還是試過講錯說話被取笑，「有啲位係好易俾人誤解，好似『港—交—所』，我到而家都覺得好驚，唔係好夠膽去講呢啲，驚講錯。（驚變粗口？）係呀，好易！」

孫雪祺在無綫新聞部工作5年，近日毅然離巢，探索更多的可能。（IG@gigi.sun928）

離巢無綫有意做司儀KOL 揭主播收入組成

來到31歲關口，Gigi早前毅然離開無綫新聞部，有觀眾甚至說沒有了她就罷看財經節目。談到為何在這個時間點離開，她說舊公司有不少內部調整，且眼見不少前輩也在差不多年紀選擇轉換跑道去探索另一個世界、又有很多人對傳媒行業信心減少等，種種跡象彷彿都在提醒她：「是時候了！」Gigi說：「我自己就唔係完全冇信心，只不過覺得過咗咁多年，我都想用我學到嘅嘢，出嚟睇吓個世界會唔會有其他可能性。」

孫雪祺居然大方地分享主播的收入組成部分。（葉志明攝）

不少主播離巢後會轉投其他金融機構，也有人轉做KOL、司儀等，Gigi早前就嘗試了人生第一次的司儀工作，比起以往在電視台做直播節目，居然讓她興奮得多，「之前有個好大嘅問題，就係我從來都見唔到觀眾！依家出嚟做MC或者主持，反而可以見到觀眾，嗰下我覺得好興奮，好少喺咁多人面前講嘢！喺電視台真係錄影，對住Cam，但感受現場氣氛係之前做主播未見過嘅一樣嘢。」她目前會讀書、考牌，亦不諱言有興趣做KOL，「我唔知喺Market上面，係咪有咁多人願意畀機會我，我希望可以。」

孫雪祺離巢後首次擔任司儀，她直言與現場觀眾互動，氣氛跟以往躲在錄影廠差太遠了！（Instagram：gigi.sun928）

沒有了困身的電視台合約，接Job自由度大了，收入想必會增加吧？Gigi就跟我們講解財經主播的收入組成部分，一是不太高的底薪，二是主播出鏡費（按主持的節目成正比），她說：「你節目愈多，出鏡機會愈多，收入就高啲，呢個就係點解啲人覺得主播要爭，或者主播間嘅關係未必咁好嘅原因之一。（真係會爭？）係，但係公司嘅安排都好合理，睇吓邊個有經驗，譬如呢個同事真係做多兩、三年，佢Senior過我，節目多啲都可以理解。」

孫雪祺指現時最大的煩惱，是常有騙徒用她的照片，假冒要開投資班，怎麼舉報都舉報不完。（葉志明攝）

電視台內部指引 竟不鼓勵主播開IG

筆者也很好奇主播之間是否有不和，本來抱往循例問問，預計都是收到一些官腔答案的心態，她卻坦白地說：「競爭一定會有，你做咩工作都好，只要做同一樣嘢、同一個位，呢個事情都好難避免。」再續道：「但係大家關係反而我覺得相對比較好，有時傾吓個節目，多啲諗法，都係好正常同和諧嘅同事關係。」

孫雪祺認為主播間有競爭是必然，但她周遭的同事關係都算和諧。（Instagram：gigi.sun928）

女主播必須給人一種正經、端莊的感覺，公司對她們自然亦有一套嚴格指引，不論在公在私都要恪守，最讓Gigi驚訝的，就是任何情況下都不准著拖鞋，「有一次落雨，我同事本身著波鞋，但係換咗拖鞋，竟然俾人話唔可以，唔理你係主播定記者都好，唔可以著成咁喺公司出現。天氣幾唔好、8號風球都好，你出去做訪問、見人，都唔可以咁樣著！」她談到公司規定女同事不准著太「短」，那麼太性感又是否都違規？Gigi說公司冇明言，但確實如果有人因為節目上衣著太性感而見報，公司會叮囑她之後上鏡要穿長一點的裙子。

孫雪祺指無綫新聞部對主播的衣著、言行都有嚴格標準。（葉志明攝）

工作時固然要注意主播形象，但原來私底下的言論，都一樣在公司規管範圍，當問到在社交平台講說話是否都有注意之處，Gigi居然說原來公司最初並不太鼓勵主播使用公開的社交平台，但後來因為個個都開賬戶，才沒有規限，「但我聽過話太性感嘅相就最好唔好Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照下肺，話你可能要低調少少。」

孫雪祺說如果上節目或在社交媒體太性感的話，可能會被高層「溫馨提示」要收斂。（葉志明攝）

屢因身材見報 曾被高層提點要小心

筆者一聽到頓感不好意思，因為Gigi也算是《01娛樂》常客之一，明明被動地上報，若連累到她被照肺就不好吧，不過她就為舊公司解畫，指只是提醒一下，並非有什麼懲罰，而自己開得公開賬戶，亦預了有人睇、有人知。有留意開報道的人，可能都知Gigi見報大部分時間都是因為身材，她害羞地說：「其實我嘅身材，我覺得真係好普通，多謝大家！」

Gigi屢因身材見報，但她卻覺得自己的身材很普通。不過筆者就覺得一點都不普通，一來豐滿、二來真人比上鏡瘦、三來她真人一點都不嬌小，身高169厘米。（gigi.sun928）

孫雪祺身高接近米7！（葉志明攝）

她直認第一次上報後有點受寵若驚，從未諗過會因身材受關注，又擔心公司有微言或影響節目中的形象，「公司都有提醒過我，你個身材比較突出，要小心啲，但係係溫馨提示，唔係嚴重。（要小心啲咩？）唔好再Post啲Over啲嘅嘢，譬如落水、海灘，就唔可以囉。（冇合約之後咪可以Post囉？）睇吓有冇機會啦，如果大家鍾意，可能間唔中會Po下！」Gigi看來已漸漸看開，她解釋因為身材也是自己的一部分，若大家理解成長處的話，她也很樂於接受。

被指似翻版陳瀅，孫雪祺笑言：「我覺得佢靚過我好多，藝員一定會再精緻啲！」（葉志明攝）

不過誠如訪問初所講，像Gigi這類身材出眾又叻女的女性，不論是求學時期或在職場上，似乎都很容易惹來同性妒忌，說她「發姣」、「嗲男人」，甚至是排斥等等，見她主動講起被傳媒說甚少有女同事跟她合照時，筆者也不禁追問下去，Gigi卻不置可否，表示：「作為俾人關注嘅女仔點都會俾人講，呢樣嘢都會理解，我又唔覺得有咩問題，如果真係咁講，又唔使解釋太多，你識我、知我咩人，你就會知，如果唔了解我，我都唔會花時間去解釋。」

Gigi Last day當日的照片，被傳媒指與男性合照居多。（Instagram：gigi.sun928）

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