余文樂患恐慌症消失5年稱「想離開」首回應黑人、王陽明負面新聞

余文樂8月25號出席時尚活動，他在台結婚生子，目前已隨著妻子王棠云定居在台，除了專心陪伴家人，他提到因為罹患恐慌症，害怕人群，嚴重時甚至難以呼吸：「當下只想離開現場。」至於好友黑人陳建州、王陽明近日捲入負面新聞，他則簡單笑回：「我不問這些別人的事，我從不八卦，甚至不看新聞。」



余文樂這幾年原本專心經營副業，但已經慢慢回到熟悉的影視產業，也提到在2017年罹患恐慌症，甚至在前往法國的班機上喘不過氣，只想趕快逃離，心裡只想要逃離現場，也因此變得越來越不喜歡工作，甚至有定時服藥緩和病情：「我那時候無法控制自己的病情，但現在比較穩定，以前比較誇張。」

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現今，余文樂主要從事幕後工作：「我最近都在做劇本的事情。我比較喜歡幕後，讓我可以不用見人。」提到以前1年要拍7、8部作品，他表示其實相當勞費心力：「現在我比較想跟我喜歡的演員、導演拍攝，我們會花很長的時間討論。」

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余文樂這段時間只要一有空，都會將時間留給家人，再加上疫情，幾乎足不出戶，被問是否會再拼3胎，他笑答：「現在就很好，希望不會有這個意外吧。」此外，他近期被網友虧「鬍子白、老態」，讓他苦笑承認：「我就真的鬍子白了呀！但我很喜歡，我也有白頭髮，那是我媽媽的遺傳。」直言現在年紀雖然慢慢大了，很享受現在的生活。

余文樂日前拍攝台劇《便利商店1999》，目前已殺青，暫無拍攝其他電影規劃：「我主要還是在忙寫劇本。」

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