53歲陳慧珊香港大學被偶遇　生圖曝光身形線條佳獲激讚

近年已淡出幕前轉投教育界發展並在香港大學攻讀博士學位的陳慧珊（Flora)，近日在香港大學地鐵站被偶遇，在網民零修圖的鏡頭下，她真面目盡現人前，即使已53歲依舊保養得宜，舉手投足散發知性美，獲不少網民激讚氣質滿滿。

陳慧珊早前現身澳門的演唱會活動。（資料圖片）

從網上曝光的照片可見，在香港大學地鐵站被偶遇的Flora，身穿白色襯衫上衣搭配過膝中長裙，腳踏一雙球鞋，打扮簡單樸素，整個人充滿知性美。乖乖站在香港大學站前位置的她，正看着工作人員指示位置，疑正在拍攝節目中，因為旁邊有許多拍攝器材，具體拍甚麼節目目前不得而知。

難得見到大明星，網民亦多捕捉Flora不同一面。在戶外拍攝的她被近鏡捕捉，在網民的零修圖鏡頭下，可見她身材依舊維持得非常好，臉部皮膚白皙均勻，一臉認真地進行拍攝工作，似乎對鏡頭仍然保有熟悉感。

陳慧珊在香港大學被偶遇。（微博圖片）

陳慧珊保養得宜。（微博圖片）

而親眼見到Flora的網民亦激讚其氣質出眾，指出她個子雖然不高，但勝在有氣質，身上總給人一種知性美。Flora早年重回校園，努力攻讀博士學位，可知她的學習能力是多麼的強勁，絕對是圈中知性美代表。Flora除了努力攻讀博士外，早前更被發現現身深圳出席一個培訓機構舉辦的教育發布會，在會上她展現流利英文，相當動聽，而且中英切換自如，甚有女強人感覺。

陳慧珊早前現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會。（影片截圖）