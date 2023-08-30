網傳《乘風破浪5》最終名單曝光　36位女星有韓國超紅歌手參加

內地綜藝節目《乘風破浪》叫好叫座，至今已播出四季都大受歡迎，更令不少女明星再度翻紅，為她們演藝事業更上一層樓。作為備受關注的真人騷節目，每每網上流傳新一季姐姐名單都必引起話題，近日就傳出第五季最終陣容名單，竟然出現一位90年代紅遍大江南北的玉女紅星，讓不少網民大感驚訝，揚言非常期待她出現。

網上傳朱茵﹑洪欣﹑莫文蔚參加姐姐第五季。（朱茵微博圖片﹑莫文蔚微博圖片）

從網上流傳的第五季最終名單可見，首發陣容一共邀請了36位女明星參加。來自內地的一共有19位，分別是楊采鈺、楊蓉、李小璐、韓雪等，而台灣方面有5位女明星，分別是謝金燕、郭靜、安以軒、卓依婷及梁又琳，香港方面同樣有5位女明星，她們分別是莫文蔚、文詠珊、洪欣、朱茵及葉蘊儀。而海外方面則邀請7位女明星，其中有來自韓國的IU（李知恩）、日本的花澤香菜等，陣容可謂相當強勁。

海外歌手傳出IU參加。（視覺中國）

而不少網民眼見葉蘊儀在名單內都眼前一亮，因為她已淡出幕前多年鮮少演出，假若再重見她在舞台上表演，展現可愛一面，必定勾起不少人的童年回憶。因為在90年代，她憑精緻可愛臉孔走紅，在多部影視作品中有亮眼表現，再加上其在台灣發展時，因國語不流利關係，鬧出許多笑話，令人印象深刻，當時已是許多人心目中的女神代表。

葉蘊儀出現名單中，令不少網民非常驚訝。（微博圖片﹑葉蘊儀IG圖片）

除了傳出有36位姐姐之外，第五季還加入踢館賽制，一共有6位姐姐踢館，分別是夏宇童、張碧晨等，而另一個增設環節「師姐幫幫唱」一共有4位姐姐陣容，就是李斯丹妮、容祖兒、王心凌及美依禮芽。雖然此名單目前未得到官方確定，但不少網民都希望成真。

網傳最終姐姐名單 。（微博圖片）