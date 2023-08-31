謝霆鋒43歲慶生曬「親吻照」卻不見王菲　女友被野生捕獲曝光行蹤

謝霆鋒日前（29）迎接43歲生日，當日更新IG動態，曬出被愛犬親吻的照片慶生。他日前與天后王菲遭瘋傳分手，曾罕見發聲駁斥，此次慶生照女友不見人，外界再度好奇兩人行蹤。



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謝霆鋒PO文「Happy Birthday To Us。」照片中的他戴著鴨舌帽，緊閉雙眼，被愛犬熱情親吻，模樣逗趣可愛。網友也留言祝福「兩個寶寶生日快樂呀」、「祝你自由如風」、「永遠開心健康」、「願望成真」、「永遠的偶像」。

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照片沒有女友王菲，眾人好奇天后在哪？而她29日被網友目擊從大理回北京，大步快走搭上7人車，身旁還有助理幫忙拉行李，當時陸網瘋猜她是趕著參加男友謝霆鋒的生日。不過謝霆鋒人在香港，兩人疑似沒有合體慶生。

謝霆鋒43歲慶生，不見王菲。（IG截圖）

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