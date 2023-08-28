謝霆鋒疑拒收《好聲音》學員賄款　更多幕後傳聞外流：無法控制他

陸綜《中國好聲音》被控在去年錄影期間欺凌李玟，引發外界的強烈指責，該節目也於25日正式宣佈停播。有傳言指選手為了贏得比賽，甘願付錢請導師轉身，甚至買冠軍，而近日一則新爆料指出，自己在節目工作的3屆以來，只有1位導師站出來拒絕這種行為。



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一位聲稱參與過3季《中國好聲音》幕後製作的工作人員在抖音爆料，指出曾參與該節目的導師中，只有謝霆鋒是最為真誠和堅持原則的：「我了解到的，也聽到的，只有謝霆鋒最真實，最有自己原則。」不僅拒絕接受學員付錢來保留名額，即便節目高層無法控制他，仍甘願多次邀請他參加節目，只要他有參與的該屆季度收視率都會顯著提升，但他後來以工作繁忙為由拒絕了後續的邀請。

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儘管這名工作人員的爆料尚未經過證實，網友仍對謝霆鋒給予高度的讚揚，「重點是節目結束後謝霆鋒一直帶著他的學員組團出去演出」、「謝霆鋒本來就是這樣的人，我行我素的」、「謝霆鋒是香港英皇太子爺，會差錢？差資源嗎」。

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