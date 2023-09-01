向佐39歲「男扮女裝」嚇到個仔喊　網民錯重點：這不是蕭敬騰嗎？

向佐與妻子郭碧婷挺過婚變風波，時常安排全家出遊，關係更加緊密。他近日為雜誌拍攝封面，妻兒前來探班，沒想到女裝造型把兒子嚇哭了。



向佐在雜誌邀約下拍攝封面特輯，且挑戰女裝造型，除了嘗試口紅、雙眼皮貼、戴假髮，頭飾加上珍珠面罩，搭配中性套裝，自己看了也忍不住笑。而他宛如男扮女裝，拍攝途中，老婆郭碧婷帶著一對兒女來探班，結果兒子見到他像是嚇到，也像是沒認出來，他不斷扮鬼臉逗兒子，孩子則是依偎在老婆懷中保持距離。

【圖輯】點圖放大看向佐「男扮女裝」的照片及近日在微博分享的全家福👇👇👇

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網友見到影片，留言「這不是蕭敬騰嗎？」釣出向佐親回「這是我本人，不好意思」。有人坦言「我是來看郭碧婷的」、「想看碧婷拍雜誌」，向佐大方回「那麼你期待一下」、「我也想」。雜誌拍攝與向佐營幕形象反差頗大，有網友稱讚「我覺得好好看啊，先不說人性格」，本尊回答「我性格其實不錯的」，對網友踴躍留言都親切回應。

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