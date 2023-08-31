香港小姐2023｜莊子璇訪問回答引不滿　激嬲內地網民：敗好感

TVB舉辦的《2023香港小姐競選》雖已圓滿結束，不過三甲得獎者，冠軍15號莊子璇（Hilary)、亞軍4號王怡然（Lynn)及季軍17號王敏慈（Lovell)隨後被爆出許多黑材料。而近日她們出席領獎活動，在回答傳媒問題時，講到今屆負面新聞似乎特別多，據媒體報道指Hilary表示可能有內地直播，多了內地觀眾所致，未料此回答引來許多內地網民不滿，被認為是將責任推卸給內地觀眾，不少人指駡她情商低，更叫她日後不要來內地發展。

得獎佳麗連日來出席領獎活動。（資料圖片）

近日Hilary出席領獎活動，自然成為傳媒焦點。在訪問的時候有媒體提到今屆接連出現許多負面新聞，據報導指她當時的回答是表示可能有內地直播，多了內地觀眾所致。隨即被內地網民發現，引起大家不滿，認為她似乎將接連爆出的負面新聞歸咎於內地觀眾，有感她情商低，更質疑當晚決賽時她回答問題相當好，開始懷疑她是提前知道題目有所準備，引來大家不滿，大家紛紛留言表示：「怎麼都喜歡甩鍋給內地，內地人好欺負？」、「敗好感」、「拿了不屬於自己的東西，香港觀眾也覺得你不配」等，更直指她失去了內地巿場，叫她不要到內地發展。

Hilary的回答引起內地網民不滿。（資料圖片）

雖然有不少內地網民對她這一翻言論甚為不滿，但亦有人指出會不會是大家曲解了她意思呢，但無論如何都好，目前她已引起大家不滿，對她非常反感。

有網民直指她情商低。（影片截圖）